VIDEO Vedci narazili v močiari na nevídaný objav: Veď TO pochádza ešte z čias križiackej výpravy!

WILMINGTON - V bažine blízko Severnej Karolíny v USA bol objavený staroveký tisovec dvojradový z čias kresťanských križiackych výprav spred vyše dvetisíc rokov. Toto miesto je známe jednou z najstarších mokraďových plôch na svete. Najnovšie vyhľadávacie techniky by mohli odborníkom pomôcť nájsť ďalšie dva takéto vzácne stromy v blízkosti Čiernej rieky.

"Objav existujúcich tisovcov dvojradových starých viac ako 2000 rokov nám poskytuje kvantitatívne dôkazy o ekologickej integrite tohto mokraďového systému, rozširuje paleoklimatické záznamy o variabilite zrážok na juhovýchode a napomôže k verejnému i súkromnému zachovaniu tejto rezervácie," uviedli autori vo svojom environmentálnom výskume.

Datovanie takéhoto starého stromu môže byť ťažké, predovšetkým kvôli hnilobe a plesniam. Tie spôsobujú rozpad dreva v strede kmeňa a konárov. Vedci preto odobrali nepoškodené vzorky jadra z viac ako sto zdravých stromov v mokraďovom pralese. Na základe týchto vzoriek určili minimálny vek počítaním letokruhov. Rastové prstence, čiže letokruhy, sa zhodujú so záznamami z roku 1985. Toto zistenie potvrdilo aj rádiokarbónové datovanie, z čoho vyplýva, že vzorky stromov by mohli poskytnúť presný obraz o vývoji klímy vo východnej časti Severnej Karolíny. "Je to mimoriadne nezvyčajné, vidieť také staré stromy po celej dĺžke rieky," vyhlásil vedúci výskumu David Stahle.

Staroveký tisovec dvojradový vedcom umožňuje vidieť, ako vyzerali ekosystémy v Severnej Amerike za koloniálnych a predkoloniálnych čias. Najstaršie z nich dokonca vypovedajú o suchách a záplavách, ktoré sa udiali ešte predtým. "Oblasť výskytu tisovca dvojradového je desaťkrát väčšia, než som si myslel," dodal Stahle.