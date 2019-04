Vedci zisťovali, či mobily spôsobujú rakovinu mozgu: Definitívna PRAVDA o ich škodlivosti

Experti z televízneho programu Health: Truth or Scare, ktorý vysiela britská televízia BBC, prišli na to, že mobilné telefóny nespôsobujú rakovinu. Akékoľvek výskumy naznačujúce opak boli podľa nich vykonané na myšiach s "veľmi, veľmi vysokou mierou žiarenia", ktorému bežný človek nie je vystavený. Podľa amerického Národného inštitútu pre rakovinu mobilné telefóny vysielajú rádiofrekvenčné vlny vo forme elektromagnetického žiarenia. Kedysi sa tieto vlny vysielali z antén, ktoré trčali z mobilov, dnes sú antény umiestnené vo vnútri telefónu. Hlava sa vo väčšine prípadov nachádza k anténe najbližšie, preto má potenciál absorbovať časť tejto energie.

Zdroj: Getty Images

"Na jednej strane ide o ionizujúce žiarenie s vysokou energiou a vysokofrekvenčnými vlnami. Bežným príkladom je röntgenové žiarenie, pri ktorom sa ľuďom radí, aby zostali za olovenými obrazovkami, pretože inak im to poškodí bunky v tele. Ale neionizujúce žiarenie z domácich spotrebičov, vrátane mobilov, vyžarujú veľmi nízku energiu s nízkou frekvenciou, preto nepoškodzujú naše bunky," vysvetlila biofyzička Yolanda Oheneová z University College v Londýne.

Zdroj: Getty Images ​

Na otázku, prečo sa počet prípadov rakoviny mozgu zvýšil, profesor Malcolm Sperrin z Oxfordu odpovedal, že medicína v priebehu rokov pokročila a to viedlo k tomu, že sa podarilo diagnostikovať viac nádorov. Aby dokázali bezpečnosť mobilných telefónov, tím z BBC odcestoval do centrály TUV Rheinland, ktorá testuje žiarenia mobilov predtým, než sa v Británii začnú predávať. Vykonali experiment so sondou, ktorú umiestnili do špeciálnej zmesi olejov. Sonda vydávala žiarenie totožné s anténami mobilných telefónov a olej zodpovedal ľudskému mozgu. Po dvadsiatich minútach expozície vedci zistili, že priemerný telefón vysiela žiarenie na úrovni medzinárodne dohodnutých limitov. Diskutabilná je však mládež a deti, pretože ich nervový systém sa stále vyvíja. Podľa odborníkov je ale stále škodlivejšie napríklad žiarenie, ktoré do našich domovov preniká cez okná, než to, ktoré vysielajú mobily. Taktiež opaľovanie bez ochranného krému je omnoho horšie ako použitie desiatich elektronických zariadení naraz.