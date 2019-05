Školák (†13) si kúpil za vreckové nebezpečnú drogu: Skolaboval v parku, rýchla smrť

Carson Price užil na začiatku veľkonočných prázdnin lacnú extázu. V dôsledku toho skolaboval v parku, kde ho našli okoloidúci. Tí privolali záchranku, ktorá chlapca previezla do Univerzitnej nemocnice v Cardiffe. Tam bol už ale, bohužiaľ, vyhlásený za mŕtveho. Rodičia sa odvtedy snažia vyrovnať s hnevom, pocitom viny a bolesťou, ktorú im synova smrť priniesla. "Je to nepredstaviteľné, keď si uvedomíte, že vaše dieťa sa už nikdy nevráti domov, lebo užilo drogu. Nechcem, aby sa to stalo aj iným rodičom," uviedla matka obete Tatum.

Na tomto mieste chlapca našli Zdroj: profimedia.sk

V ten deň bol obyčajný piatok a Carson išiel von s kamarátmi. Vedel, že o pol deviatej musí byť doma. Vždy bol presný. V tú noc ale jeho rodičom zaklopala na dvere polícia. Tušili, že sa stalo niečo veľmi zlé. Dôstojníci ich odviezli do nemocnice, kde sa dozvedeli tú najhoršiu správu v živote. "Viem, že je to sebecké, ale modlila som sa, aby to bol niekto iný, pretože nikto nechce, aby to bolo jeho dieťa," pokračuje Tatum.

Zdroj: Facebook/Carson Price

Tá sa teraz snaží pozdvihnúť vedomie ostatných rodičov o nebezpečenstvách užívania drog ich deťmi. Vždy bude podľa nej nejaké naivné dieťa, ktoré si povie, že sa nič nemôže stať a zoberie si drogu. Pár dní po Carsonovej smrti polícia zatkla štrnásťročného chlapca, ktorý je podozrivý z pašovania extázy.