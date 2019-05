Príbeh lásky z lietadla: Pasažierky sa do seba zaľúbili počas letu, koniec ako z filmu

Spočiatku to bol obyčajný pracovný deň pre sprostredkovateľku leteniek jednej leteckej spoločnosti. Zrazu k nej podišla asi 70-ročná žena, ktorá tvrdila, že sa má stretnúť s niekým, kto priletí zo Španielska. Lietadlo pristálo už pred hodinou, ale osoba, na ktorú staršia žena čakala, sa neukázala. Zaujímalo ju, či bola na palube lietadla.

Zamestnanci obsluhujúci pokladňu však nie sú oprávnení poskytovať takéto informácie. „Len prikývla a povedala, že chápe, ale vyzerala veľmi smutne. Opýtala som sa jej, čo sa stalo,“ uviedla sprostredkovateľka na Twitteri. Ukázalo sa, že staršia žena sa s niekým stretla na palube lietadla letiaceho z Kanady a počas 11-hodinového letu sa zamilovala.

she explains that she's supposed to meet someone coming in on a specific flight (she tells me the flight number) from spain, but the plane laded and hour ago and they didn't show up. she wants to know if that person was on the plane