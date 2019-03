Nemáte šťastie v láske a neviete nájsť toho pravého? Dodržte tieto RADY a zvýšite svoje šance

BRATISLAVA - Bolesť z nešťastia v láske a márneho hľadania toho pravého si možno zahojíte, keď zistíte, že nie ste sami, kto márne pátra po spoločníkovi na cestu životom. Jar je vždy vynikajúcim obdobím na vyrazenie do ulíc, ale je dôležité, aby ste do nich vôbec vyšli a pri zoznamovaní sa nespoliehali iba na sociálne siete.

Ak sa vám nedarí nájsť si partnera, po ktorom už dlho túžite, nezúfajte. Poľovačka na toho pravého či pravú vám síce možno trvá dlhšie než by bolo milé, no ako sa hovorí, na niekoho niekto niekde čaká. Svoje šance, že ho/nájdete, môžete zvýšiť, keď dodržíte zopár nasledujúcich rád.

Nezabúdajte, že na tango sú potrební dvaja

Aká je predstava vášho ideálneho partnera? Je to niekto, kto vás rozosmeje alebo rád číta, chodí do fitka a varí? Ak vás čokoľvek z týchto možností nakoplo, zamyslite sa nad tým, do akej miery dokážete zadefinovať túžbu, aký by mal váš partner vôbec byť. Ak hľadáte muža alebo ženu s veľmi špeciálnymi koníčkami a vy sami ich nevykonávate, ako sa chcete s takýmto človekom vôbec stretnúť? Nenavrhujeme, aby ste zmenili svoje ja, ale ak túžite po niekom, kto má desiatky rôznych aktivít, mali by ste sa začať nejakou zaoberať aj vy. Môže to byť prvý krok k zoznámeniu a keď to vybuchne, tak budete aspoň o skúsenosť bohatší.

Nájdite si pomocníka

Pokiaľ ide o hľadanie lásky, niekedy vám môžu pomôcť vaši priatelia. Podobnú snahu dať vás s niekým dokopy už určite vyvinula vaša rodina, ale s ich výberom je sotva niekto spokojný. V tomto smere vám určite budú viac nápomocní vaši kamaráti, pretože vás poznajú aj z iných stránok ako vaša rodina a vedia, akými ľuďmi sa radi obklopujete. Naberte odvahu a na rovinu sa ich spýtajte, či by vám vedeli niekoho dohodiť.

Život je krátky

Lásku svojho života ste už možno aj stretli, ale neviete, ako na to. Pohybuje sa okolo vás ako kamarát vášho súrodenca alebo je to kolega či priateľ z detstva. Stále však nemáte odvahu pozvať ho/ju na rande. Lenže život uteká príliš rýchlo a otáľaním strácate nielen čas, ale aj šancu, že milovanú osobu nakoniec získate. Nikto vám nezaručí, že budete mať úspech, ale aspoň to skúsite a budete vedieť, na čom vlastne ste a či sa máte posunúť niekde inde.

Buďte otvorení

Hľadanie na správnych miestach je prvý krok, ale možno je váš obzor príliš oklieštený a vaše požiadavky príliš prehnané. Je jasné, že pri zoznamovaní narazíte na veľa "nepodarkov", ale medzi nezadanými je určite aj veľa šikovných jedincov. Ak sa teda už konečne odhodláte a vyrazíte s niektorým z nich von, nehľadajte na ňom iba chyby. Nesledujte príliš, či si pchá do úst veľa jedla naraz, neriešte to, že trochu meškal a nepozná len tak znenazdajky vašu obľúbenú kapelu. Dajte mu/jej šancu, nech sa prejaví a možno vás časom príjemne prekvapí. Nezabúdajte na to, že kompromis je súčasťou lásky a nikto by sa nemal od základu meniť iba preto, aby niekomu vyhovoval. Ak je partner obetavý, milý a láskavý, zabudnite na drobné chybičky, ktorých sa nevedomky dopúšťa.

Láska nemá predpísaný scenár

Uvedomte si, že striktný postup, ako si nájsť ideálneho partnera, neexistuje. Nájsť ho môžete tak dnes, ako aj zajtra alebo o rok. Často hrá v tomto smere prvé husle náhoda a niekedy je lepšie prestať tlačiť na pílu. Prestaňte sa trápiť termínmi a nerobte z hľadania partnera posadnutosť. Ak vám to práve nevychádza, neplačte doma do vankúša, prenáša sa to totiž do celej vašej osobnosti a na okolie potom pôsobíte zúfalo a negatívne.