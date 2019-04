FOTO Nikdy neuhádnete, čo je zachytené na týchto FOTO: Ľudia ani netušia, že obdivujú...

LONDÝN - Pri pohľade na najnovšie umelecké diela maliara Davida Di Vottiho by ste asi sotva uhádli, čo zobrazujú. Ťažko identifikovateľné farebné obrazce rôznych tvarov sú odtlačky ženských pohlavných orgánov, ktoré mladíkovi ochotne poskytli ženy po tom, ako ich oslovil cez Tinder. Netradičné obrazy už vystavoval v Berlíne a Budapešti aj za účasti "modeliek".

Davide Di Votti (34) vraj túžil urobiť niečo šokujúce a podľa všetkého sa mu to aj podarilo. Mladý maliar totiž ženám ponatieral pohlavné orgány a farebné odtlačky z nich potom vystavil ako umelecké diela. "Ženy si jednoducho sadli, roztiahli nohy a natrel som im vulvu farbou. Potom som buď všetko rovno odtlačil na plátno, alebo si niektoré ženy podložili plátno na pohovku a chvíľu na ňom sedeli," vysvetľuje.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Farbu vraj starostlivo vyberal, aby ženám nevyvolávala alergické reakcie. Najskôr všetko testoval na ich rukách a až potom sa pustil do farbenia pohlavných orgánov. Di Votti modelky pre svoj bláznivý nápad našiel prostredníctvom mobilnej zoznamky a nemal vraj o ne núdzu. Najskôr ich o všetkom informoval na kávičke a ubezpečil ich, že ich práca bude len čisto profesionálna. "Boli to ženy od 20 do 40 rokov. Páčila sa mi ich rôznorodosť, pochádzajú z rôzneho prostredia, sú odlišné a predsa majú niečo spoločné."

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Umelec takto vytvoril až sto obrazov, ktoré neskôr prešli užším výberom a na výstavu do Berlína a Budapešti sa ich dostalo iba tridsať. Vernisáže sa zúčastnili aj samotné modelky, ale nikto o tom nevedel. "Bolo to vzrušujúce. Ľudia si obzerali obrazy a mnohí netušili, že vedľa nich stojí žena, ktorej intímny odtlačok obdivujú na plátne," vyjadril sa Davide.