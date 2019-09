Staršia pani nečakane objavila vo svojom byte poklad hodný šiestich miliónov

Namaľované je vaječnými farbami na topoľovej doske a je na ňom zachytený Ježiš v obklopení "vysmievajúcich sa" a "mrzutých" mužov. Pravdepodobne ide o súčasť osemdielnej série z roku 1280, v ktorej Cimabue na maľbách podobného formátu stvárnil výjavy z Kristovho umučenia. Doteraz sa vedelo iba o dvoch kusoch z tejto série, pričom jeden je v múzeu Frick Collection v New Yorku a druhý v londýnskej Národnej galérii.

Cimabue bol podľa webovej verzie encyklopédie Britannica posledným talianskym majstrom, ktorý tvoril v byzantskom štýle, a jeho pôsobenie ovplyvnilo ďalších maliarov vrátane Giotta. Mnoho jeho diel sa nezachovalo a jeho obraz sa nedražil už niekoľko desiatok rokov. Aukcia diela nájdeného v Compiègne sa uskutoční v mestečku Senlis 27. októbra.

Postaršia majiteľka ho mala zavesený doma medzi obývacou izbou a kuchyňou a nedávno maľbu nahlásila miestnej aukčnej sieni Acteon. Tá ho odovzdala na posúdenie špecialistom zo skupiny Turquino, podľa ktorej ide o skvele zachovalé Cimabueovo dielo. Odborníci obraz skúmali pomocou infračerveného svetla a odhalili, že ide skutočne o Cimabuovo dielo. "O autorstvo nemôže byť sporu, lebo je zjavné, pri porovnaní s jeho ďalšími známymi obrazy, že to bola rovnaká ruka," povedal znalec Eric Turquino.

