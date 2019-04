Opitého muža nechal taxikár v štichu: VIDEO Dotackal sa do cudzieho domu, s týmto nerátal!

GLASGOW – Náhoda priviedla opitého Škóta do domu neznámych ľudí, kde si pripravil jedlo a uložil sa spať. Ak očakávate, že majitelia domu na neho zavolali policajtov a robili mu problémy, mýlite sa. Muž na nich spomína ako na milých ľudí, ktorí prejavili obrovskú dávku porozumenia a pohostinnosti.

Cesty z večierkov sú niekedy poriadne dlhé a kľukaté, pričom nemusia vždy skončiť v správnom cieli. Potvrdzuje to aj skúsenosť muža, ktorý ďakuje svojim dobrodincom za to, že ho nevyhodili z ich obývačky, do ktorej zavítal omylom.

„Dokonca som si u nich urobil aj rezance a najedol som sa,“ hovorí Škót. „A oni ma ráno ponúkli čajom a cigaretou. Mám šťastie, že majiteľka domu je žena z Glasgowu, kde sú veľmi pohostinní ľudia.“

Cesta do neznámeho domu je výsledkom viacerých okolností. Posilnený alkoholom vraj odchádzal z nejakého večierku, ktorý bol vo vedľajšom dome. Keď si zavolal taxík, nastali prvé komplikácie. Taxikár vraj odišiel bez neho, a tak sa rozhodol, že sa vráti do domu, kde bol večierok.

Lenže omylom sa dostal k úplne cudzím ľuďom. Možno mu bolo aj divné, že dom bol zrazu prázdny, ale priveľmi to neriešil. V kuchyni si pochutnal na rezancoch, vytiahol si prikrývku a spokojne sa uložil na pohovke.

Zdroj: YouTube/AU-tainment

„Ráno ma niekto budil a spýtal sa ma, čo tu robím,“ spomína si. „Vysvetlil som, že som tu zostal spať po večierku a domáci mi oznámili, že u nich žiadna párty nebola.“ Situácia, v akej sa ocitol, vraj mohla priniesť všeličo. Lenže domáci ho príjemne prekvapili a pohostili. Teraz sa na tom všetci zabávajú. „Ďakujem im za porozumenie,“ dodal muž.