FOTO Expertka na šamanizmus búra spoločenské tabu: Jej akt svätosti je ale poriadne nechutný

LONDÝN - Chloe Isidoraová, expertka na šamanizmus, kryštalické vedomie a bylinizmus, plní svoje poslanie spájať ženy s menštruačným cyklom. Využíva na to sociálne siete, prostredníctvom ktorých zverejnila fotografie svojej tváre, ktorú si potrela menštruačnou krvou.

Chloe na sociálnych sieťach zverejnila fotografie svojej tváre, na ktorej má menštruačnú krv. Označuje to za "akt svätosti". Chce tak zbaviť tému menštruácie akéhosi spoločenského tabu a zároveň vyzdvihnúť silu žien.

Zdroj: Instagram/chloeisidora

„Keď menštruujete, najviac sa pripájate k Duchu, to znamená, že získavate mnoho postrehov hlbokej jasnosti, vaše vnútorné vedomie a vnútorná múdrosť sú silnejšie. Keď si svoje tretie oko na tvári pomaľujete menštruačnou krvou, privedie vás to do hlbšej prítomnosti,“ uviedla na Instagrame.

Zdroj: Instagram/chloeisidora

Zdôrazňuje pritom svoje "splnomocnenie ako ženy", ktoré každá žena dostáva už pri narodení. Napriek negatívnym názorom zo strany verejnosti je Chloe rozhodnutá pokračovať. „Spojenie a súlad s naším menštruačným cyklom znamená všetko,“ vysvetlila.

Zdroj: Instagram/chloeisidora

Bývalú módnu asistentku podporila Demetra Nyx z Kalifornie, ktorá menštruačnou krvou napísala na svoje stehná "bez hanby".