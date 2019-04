Profesorka vraj odhalila pravú identitu antikrista: Poznám význam čísla 666!

Ilustračné foto

NEW YORK - Profesorka na Cornell University v americkom štáte New York tvrdí, že skutočná identita antikrista je iná a nie je v súlade s jeho opisom uvedenom v knihe Zjavenie Jána. V programe obľúbeného herca Morgana Freemana "Story of God" odhalila význam čísla 666, s ktorým je spájaný diabol.