Archeológovia rozlúštili starú záhadu: Genetická analýza odhalila, kto skutočne postavil Stonehenge

Archeológovia už podľa všetkého poznajú odpoveď na to, ako zhruba pred 6000 rokmi vznikala generácia poľnohospodárov v Británii. Výsledky štúdie londýnskej University College potvrdili, že obdobie neolitu sa v tejto ostrovnej krajine vyvíjalo vďaka príchodu farmárov z pobrežia Egejského mora. Tí začali prenikať z územia dnešného Turecka do kontinentálnej Európy, nejaký čas zotrvali pri Stredozemnom mori a potom si to namierili k územiu dnešného Spojeného kráľovstva. K týmto zisteniam sa vedci dopracovali analýzou vzoriek DNA.

Zdroj: Getty Images

„Obdobie zmeny z loveckého a zberačského spôsobu života na farmársky sa doteraz spájalo s dvomi teóriami,“ vysvetľuje autor štúdie a profesor genetiky Mark Thomas. „V prvej sme vychádzali z predpokladu, že ho na ostrovy priniesli kontinentálni farmári. Druhá bola založená na možnosti, že išlo o prirodzenú premenu lovcov a zberačov na poľnohospodárov.“

Čítajte aj: Trpíte sennou nádchou? Ak sa chcete zbaviť príznakov, veľa sexujte!

Vo výskume vedci analyzovali starovekú DNA desiatok ľudí žijúcich na ostrovoch v období od 8500 do 2500 rokov p. n. l. Znaky mezolitických lovcov a zberačov z obdobia spred 11 600 až 6 000 rokov však vykazovalo iba šesť z týchto vzoriek. Pri sledovaní mladšieho genetického materiálu pochádzajúceho z obdobia spred 6 000 až 4 500 rokov sa však zistilo, že až 47 z nich boli neolitickí farmári s časťou génov podobným Španielom a Portugalcom.

Výsledky výskumu teda potvrdili, že poľnohospodári prenikli na územie dnešného Spojeného kráľovstva z vnútrozemia a postupne nahrádzali generáciu lovcov a zberačov, ktorí mali tmavú pokožku a modré oči. Farmári na svojej dlhej púti z územia dnešného Turecka rozdávali a zároveň zbierali genetický materiál nielen na pobreží Stredozemného mora, ale pri prechode cez vnútrozemie Európy aj v okolí riek Rýn a Dunaj. História génov "dovezená" v tom období na dnešné územie Spojeného kráľovstva už bola naozaj pestrá a v ostrovnej krajine dochádzalo k ďalšiemu "miešaniu". Bohaté gény však nie sú to jediné, čo zanechala generácia farmárov na území krajiny. Spolu s poľnohospodárstvom sa rozvíjalo aj hrnčiarstvo, stavanie monumentov a vykonávali sa nové pohrebné rituály.