Desať bizarných rád z minulého storočia o tom, ako sa mala žena správať k mužovi na rande

BRATISLAVA - Niektoré staromódne pravidlá v randení by sme mali využívať aj dnes, iné už naopak dávno vyšli z módy. Tieto rady pochádzajúce z minulého storočia napovedajú ženám, ako potešiť muža, s ktorým sú na rande a ako sa za každú cenu vyhnúť konfrontácii. Užívateľov dobre pobavili, v súčasnosti by sa nimi totiž riadila už asi len máloktorá žena.

1. Dievčatá boli povzbudzované k tomu, aby klamali o svojej rodine, ak mali ich rodičia nadváhu

"Ak je vaša matka tučná, povedzte mu, že ste po otcovi," znie jedna z rád z roku 1958. Ide o citát z amerického ženského magazínu McCall’s. V článku sa ďalej píše, že pokiaľ aj váš otec trpí nadváhou, máte tvrdiť, že ste adoptovaná.

2. Žena musela nechať chlapa, aby si sám nakrájal steak

Zdá sa, že tvrdenie "som mužný muž" nedokáže nič podložiť tak veľmi, ako keď si chlap dokáže nakrájať mäso úplne sám. To je dôvod, prečo sa v októbri 1965 v magazíne Good Housekeping objavil zoznam "120 vecí, ako potešiť chlapa". Žena by sa mala postarať o to, aby bol vždy poruke ostrý nôž.

Zdroj: Getty Images

3. Ak sa žena chcela dozvedieť, či je muž bohatý, skákala s ním cez švihadlo

Ani po toľkých rokoch nie je táto rada na zahodenie. Jej autorom je Art Unger a spomína ju vo svojej knihe "The Cool Book: A Teen-Agers Guide to Survival in Square Society". "Ak mu pri skákaní cez švihadlo v nohaviciach zacengajú peniaze, budete vedieť, že má na to, aby vás večer zobral do mesta," znie jeho odporúčanie.

4. Tajomstvom úspešného vzťahu je prihovárať sa jeho rastlinám

"Musí sa cítiť drahocenne, milovane a zbožňovane tak veľmi, až ho to rozruší," píše sa v článku s titulkom "Loving Gestures" (Milujúce gestá), ktorý sa v roku 1977 objavil v magazíne Cosmopolitan. Dôkazom, že ho zbožňujete, je aj prihováranie sa k jeho rastlinám.

Zdroj: Getty Images

5. Ženy mali hovoriť "šokujúce veci", aby sa vyhli nepríjemným konverzáciám

"Hovorte šokujúce veci, bude príliš ohromený na to, aby si uvedomil, ako zle konverzujete," takto znie ďalšia rada od Ungera. Internet v súčasnosti ponúka mnoho moderných rád, ako sa vyhnúť trápnym konverzáciám aj bez rozprávania šokujúcich príbehov.

6. Hlavnou úlohou ženy bolo vytvoriť mužovi relaxačné prostredie

Učebnica ekonomiky zo 60. rokov minulého storočia naznačila, že keď sa muž vráti domov z práce, mali by ste ho nechať posedávať v pohodlnom kresle alebo mu navrhnúť, aby si ľahol do spálne. Tiež by ste pre neho mali mať pripravený teplý nápoj. Aj keď máte na srdci tucet vecí, moment mužovho príchodu nie je tým vhodným časom na konverzáciu.

7. Ženy by mali rozprávať len o veciach, o ktorých sa chce rozprávať muž

"Polichoťte a potešte chlapca na rande tým, že budete hovoriť len o veciach, o ktorých chce hovoriť on," tento tip sa objavil v magazíne Click Photo-Parade Magazine v roku 1938. Článok ženám ďalej odporúča, aby príliš veľa nepili a zachovali si tak svoju dôstojnosť.

Zdroj: Getty Images

8. Dievčatá nemohli pozývať mužov na rande, pretože by boli príliš dychtivé

Ženy, ktoré sa v polovici minulého storočia odvážili pozvať mužov na výstavu alebo koncert, boli považované za príliš priamočiare. "Dievča by nemalo často kupovať lístky," odkazuje kniha s názvom "Campus Cues" od Irene Piersonovej, ktorá bola vydaná v roku 1956.

9. Od žien sa očakávalo, že ovládnu svoje nutkania

"Sex je prirodzený, rovnako ako jedenie. Ale sadli by ste si k jedálenskému stolu, zobrali do rúk stehno moriaka a kašu jedli rukami?" pýta sa Ann Landersová v knihe "Since You Asked Me" z roku 1961. "Zobrali by ste si čerstvé pečivo z pekárne a strčili si ho priamo do úst? Samozrejme, že nie, pretože od civilizovaných ľudí sa očakáva, že dokážu krotiť svoje prirodzené inštinkty," dodáva Landersová. Podľa jej slov práve tento aspekt odlišuje človeka od zvieraťa.

Zdroj: Getty Images

10. Ak bol muž znepokojený správaním svojej priateľky, bola to jej vina

Jedna žena sa v roku 1959 zdôverila magazínu Ladies Home Journal, že manželovi sa nepáči jej "odvážny štýl obliekania a dráždivé správanie v spoločnosti iných mužov". "Praktizovanie manierov, ktoré rozčuľujú vášho manžela, váš teší. Odráža to však nedostatok pozornosti a rešpektu. Spýtajte sa sama seba, či by sebadisciplína neurobila muža šťastnejšieho, než vaše vlastné sebapotešenie," radil magazín.