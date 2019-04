Žena (32) počúvala rady lekárov: Úplne jej to zničilo život, urobili z nej trosku

"Smiešne množstvo liekov proti bolesti, ktoré som užívala, zničilo môj život. Bolo to strašidelné, stala som sa závislou," vyhlásila Simonette. V roku 2010 prekonala vážnu autonehodu, pri ktorej si poranila dolnú časť chrbta. Navštívila mnoho lekárov, od praktického lekára až po fyzioterapeutov či chirurgov, no nikto jej nedokázal pomôcť. Testy jasne preukázali, že má problém, ale žiadny lekár ju nechcel operovať. Namiesto toho jej predpisovali niekoľko druhov liekov proti bolesti. Čím ďalej, tým viac zvyšovali dávku. Žene to ale žiadnu úľavu neposkytlo.

"Viac ako dvanásť mesiacov som užívala vysoké dávky naozaj silných liekov proti bolesti, a to každé štyri hodiny," hovorí Nikoleová. Netrvalo dlho a stala sa jednou zo 750 000 ľudí v krajine, ktorí sú závislí na užívaní liekov. Tie sú rovnako účinné ako heroín a v súčasnosti zabíjajú viac ľudí než spomenutá nezákonná látka. Tabletky žene poškodili tráviaci trakt, bežne trpela opuchom tváre. Zažívala depresie a dokonca aj halucinácie. Bolesť však neprestávala. Raz v noci sa kvôli komplikáciám dostala do nemocnice.

Zdroj: Getty Images

"Lekár mi povedal, že nemôže nič robiť, vraj má veľa ľudí problémy s chrbticou a že to budem musieť nejako zvládať po zvyšok svojho života," spomína na laxný prístup odborníka. Vrátila sa teda späť k praktickému lekárovi, ktorý jej mal vypracovať plán na odstránenie bolesti v chrbte. Problémom bolo, že plán pozostával výhradne z liekov. Simonette v roku 2013 skolabovala v lekárni. Kvôli tabletkám nejedla a ani dostatočne nepila. Zavolali záchranku a zdravotníčka sa jej spýtala, aké lieky berie. Nikoleová jej podala brožúru a zdravotníčka povedala, že musí žartovať.

Po tomto incidente sa konečne stretla so špecialistom, melbournským neurochirurgom Michaelom Wongom, ktorý jej pomohol. Podstúpila operáciu platničiek a začala šesťtýždňový proces abstinencie od liekov. Zo závislosti sa jej nakoniec podarilo dostať. Lieky proti bolesti sú v Austrálii veľkým problémom, pretože ich lekári predpisujú vo veľkých množstvách. Tieto lieky ale v žiadnom prípade nie sú určené na dlhodobé užívanie.