VIDEO Objav pod jedným z najväčších ľadovcov Antarktídy predstavuje hrozbu pre celý svet

Ľadovec Totten je najväčší vo východnej Antarktíde, jeho rozloha dosahuje 30 km a hrubý je dva kilometre. Ak by sa roztopil všetok jeho ľad, hladina morí by narástla o sedem metrov. Fakt, že sa topí rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný ľadovec vo svete, môže preto vyvolávať mnohé obavy, ktoré navyše znásobila aj správa AAD. Výskum totiž potvrdil, že sa pod ním nachádzajú obrovské jazerá alebo dokonca subglaciálny oceán. Ak sa pod ľadovcami nachádza pevné podložie, pohybujú sa pomalšie. Množstvo vody a jej prúdenie priamo po ľadovou masou zrýchľuje jej pohyb a zároveň vplýva aj na výšku hladiny mora.

"Táto štúdia nám po prvý raz potvrdila, že v subglaciálnych jazerách nachádzajúcich sa pod ľadovcom Totten sa nachádza obrovské množstvo vody. Nebezpečná je najmä v tom, že o nej vieme len veľmi málo. Výsledky výskumu nám môžu napovedať, ako sa zmení stav oceánov po roztopení ľadovca," povedal člen výskumného tímu, doktor Ben Galton-Fenzi.

