Vedci vraj konečne vyriešili záhadu nezvyčajných ľadovcov na Antarktíde

WASHINGTON - Smaragdovo zelené ľadovce trčiace z chladných vôd Antarktídy priťahujú už celé desaťročia pozornosť cestovateľov a bádateľov. Napriek tomu, že o ich vzniku existuje veľa teórií, doteraz nie je jasné, ako a prečo vznikli. Zdá sa však, že posledný výskum, ktorého výsledky boli zverejnené v časopise Journal of Geophysical Research: Oceans, vnesie do celej problematiky trochu viac svetla.

Pátranie po príčine zeleného zafarbenia ľadovcov nachádzajúcich sa v Antarktíde sa začalo už počas austrálskej expedície v roku 1988. Glaciológ Stephen Warren z Washingtonskej univerzity dokonca vyliezol na jeden z nich, aby si ho mohol bližšie poobzerať. "Zaujímavá je nielen ich farba, ale aj to, že nemajú žiadne bubliny. Bežné ľadovce pochádzajú zo snehu, ktorý je stlačený vlastnou hmotnosťou na ľad. Vzduch zostávajúci v snehu tak vytvorí bubliny," podotkol. Smaragdové ľadovce ich však nemajú a z toho vyplýva, že ich základ netvorí zľadovatený sneh.

Warren preto odobral vzorky z ľadovej police Amery a porovnal ju s ďalšími z austrálskych expedícií v 80. rokoch minulého storočia. Zistil, že sfarbenie spôsobuje iba morský ľad. Pôvodne si myslel, že ľad získava zelený odtieň vďaka organickým látkam alebo znečisteniu. Lenže bežne sfarbený biely ľad s modrým odtieňom mal rovnaké organické zloženie ako ľad zelený. Warren to teda na chvíľu vzdal, až kým oceánografka Laura Herraizová Borreguerová z University of Tasmania nezistila, že ľad z police Amery má 500-násobne vyšší obsah železa v porovnaní s ostatnými vzorkami. Glaciológ potom pripustil, že podiel tohto prvku môže prispievať k smaragdovému zafarbeniu, ale zároveň premýšľal nad tým, odkiaľ sa spomínané železo berie. Myslí si, že za všetkým je pôvodný ľadový prášok, ktorý do seba nasáva erodujúce zložky. Takto potom prúdi železo do oceánu, uviazne pod ľadovou policou, kde sa zmieša s ľadom a zafarbí ho.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Železo je kľúčovou živinou pre fytoplanktón, od ktorých je závislých veľa živočíšnych druhov. Ak zelené ľadovce prepravujú železo z pevniny do oceánu, môže to vo veľkom ovplyvňovať kolorit morského života. "Železo je živinou pre rastlinný planktón, takže biológovia majú záujem kvantifikovať jeho rôzne zdroje. Ide totiž o základ potravinového reťazca v Antarktickom oceáne a zároveň odstraňuje oxid uhličitý z atmosféry," uviedol Warren. Nebezpečenstvo vidí najmä v globálnom otepľovaní. Zohriata voda podmývajúca ľadovú policu totiž obmedzuje tvorbu morského ľadovca bohatého na tento prvok. Warren a jeho tím plánujú uskutočniť podobné výskumy zamerané na meranie rozpusteného organického uhlíka v závislosti od hĺbky, ako aj na mineralógiu železa.