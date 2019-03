VIDEO Chlapec sa rozvaľoval na sedadlách v metre: Nečakaná príučka cestujúceho ho vyviedla z miery

Ľudia sa radi sťažujú na dnešnú mládež, v tomto prípade však išlo naozaj o opodstatnenú sťažnosť. Tínedžer v metre v New Yorku sa totiž rozhodol, že si ľahne cez tri sedadlá a vyloží si hore nohy. Jediné, čo ho zaujímalo, bol mobil v jeho rukách. Chlapec odmietal uvoľniť zvyšné dve sedadlá, hoci okolo neho stálo množstvo ľudí, ktorí by si radi sadli.

Zrazu na scénu prišiel džentlmen, ktorý nepríjemnú situáciu hravo vyriešil. Podľa Isabel, ženy, ktorá v tom čase cestovala metrom a incident nakrútila na video, si neznámy chlapík sadol na chlapcove nohy bez akéhokoľvek varovania. Tínedžer na neho šokovane pozrel a nohy okamžite odtiahol preč.

this lil asshole wouldn’t move his legs for 3 adults, so this guy comes and just SITS on his legs #mykidcouldnever pic.twitter.com/ACWnXyhC8Q