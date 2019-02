FOTO zachytáva otrasnú realitu: Pozrite sa na plnú čakáreň u lekára a nájdite ju

BIRMINGHAN - Dvadsaťsedemročná tehotná matka piatich detí musela na pohotovosti päť hodín sedieť na zemi, pretože sa nenašiel nikto, kto by jej uvoľnil miesto. Do nemocnice prišla s bolesťou hrudníka. K nepríjemnej udalosti došlo v nemocnici Kráľovnej Elizabeth v Birminghame.

Bonita Baxterová prišla na pohotovosť v pondelok večer, pretože mala vážne problémy so srdcom. Trpí trikuspidovou regurgitáciou, teda stavom, kedy krv preteká späť do chlopne srdca. Bolel ju hrudník aj brucho, zdravotná sestra jej oznámila, aby v čakárni chvíľku počkala. Hoci je v šiestom mesiaci tehotenstva, v plnej čakárni sa nenašiel nik, kto by ju pustil sadnúť. Aj recepčná dokonca prosila prítomných ľudí, aby uvoľnili päťnásobnej matke miesto, ale všetci odmietli. V čakárni nesedeli len pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci. Baxterová preto vyfotila preplnenú čakáreň a fotku následne zverejnila, aby upozornila na totálnu nevšímavosť a aroganciu ľudí.

"Snažila som sa dohodnúť si stretnutie s lekárom, ale nepodarilo sa mi to. Myslela som si, že to nejako vybehám a stretnutie si dohodnem na druhý deň," povedala Bonita. Bolesť sa však stupňovala, tak jej manžel zavolal sanitku. "Pred nami čakalo asi pätnásť záchraniek, ktoré čakali, kým pohotovosť prijme pacientov. Zápcha priamo pred pohotovosťou," opísala situáciu.

Zdroj: profimedia.sk

Baxterová tvrdí, že očakávala, že sa nedostane na radu hneď, ale skutočne si nepredstavovala, že bude musieť sedieť na dlážke takmer päť hodín. "Sestrička sa dvakrát opýtala, či sa niekto nemôže postaviť a uvoľniť mi miesto. Nikto sa ani nepohol. Ľudia sa radšej pozerali do zeme. Znechutilo ma to. Nehovorím, že sa musia ku mne správať ako k členke kráľovskej rodiny len preto, že som tehotná, ale že nenašiel ani jeden človek, to je už naozaj príliš," skonštatovala.

Zdroj: profimedia.sk

Bonita nakoniec bola nútená ísť na inú pohotovosť. V danej veci už kontaktovala Poradenskú a kontaktnú službu pre pacientov nemocnice Kráľovnej Elizabeth. "Pohotovostné oddelenie a náš personál žiadajú návštevníkov, aby počas rušných hodín uvoľnili miesta na sedenie pre tehotné ženy," znie vyhlásenie nemocničného hovorcu.