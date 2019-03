BRATISLAVA - Nie je odpad, vyniká obsahom zdraviu prospešných látok a najnovšie znižuje zápal! Napriek tomu zvyčajne skončí v koši. Reč je o kôstke z avokáda, ktorú zvykneme vyhodiť spolu so šupkou. Hoci aj dužina je nabitá výživnými látkami, do koša zahadzujete niečo, čo by mohlo slúžiť pre ľudské zdravie.