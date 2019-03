Traja kamaráti zahynuli pri páde lavíny: Turista, ktorý ako jediný prežil, opísal hororové momenty

Výlet štyroch kamarátov, ktorí dorazili v dobrej nálade do Škótska minulú nedeľu, sa skončil nielen predčasne, ale aj tragicky. "Plánovali sme to už od Vianoc," hovorí Mathieu Biselx, ktorý ako jediný prežil pád lavíny. Tá zasiahla štvoricu pri výstupe na Ben Nevis. Tá predtým zisťovala, aké sú podmienky, ale asi sa informovali nedostatočne. Neboli vraj veľmi vysoko, keď začuli hrozný hluk a jeden z nich vykríkol, že sa rúti lavína. "Všetci sme vedeli, akú máme zaujať pozíciu, napriek tomu som sa zachránil iba ja," pokračuje tridsaťročný Francúz.

Zdroj: Facebook/Mathieu Biselx

Mathieu prežil iba vďaka tomu, že mu zostala z obrovskej snehovej masy trčať hlava. Zmietlo ho to cez všetky skaly, ani nevie, ako dlho padal. Potom kričal na kamarátov, ale nikto sa neozýval, uviedol v nemocnici v Glasgowe, kde sa zotavuje so zranení chrbtice a zlomenín dolných končatín. Dvoch jeho priateľov našli mŕtvych, tretí zomrel pri prevoze do nemocnice.

Zdroj: Facebook/Mathieu Biselx

Všetci štyria turisti boli členmi miestneho horského klubu vo švajčiarskom Valais. Na tento výlet sa však vybrali ako súkromné osoby. "Mal som nejaké osobné problémy, potreboval som vypadnúť, tak sme si to namierili do Škótska," povedal Biselx. Po jeho troch kamarátoch, ktorí boli vo veku 33, 42 a 43 rokov, zostali dve manželky a tri siroty. "Stále nemôžem uveriť tomu, čo sa vlastne stalo. Boli to skvelí ľudia," dodal mladík. Záchranári, ktorí vyrazili na miesto nešťastia v utorok o 11.50 dopoludnia, opísali podmienky záchrannej akcie ako brutálne.