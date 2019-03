Austrálsky policajt varuje pred jazdou pod vplyvom, stal sa hviezdou: Vďaka tomuto ODKAZU

Po Sviatku práce, ktorý Západná Austrália oslávila v prvý marcový víkend, zverejnilo miestne policajné oddelenie príspevok, ktorý naráža na požívanie alkoholu pred šoférovaním. Povzbudzuje ľudí, aby boli natoľko inteligentní a nesadli za volant pod vplyvom. "Dúfame, že ste mali fantastický a dlhý víkend Západoaustrálčania. Pamätajte však na to, že sa potrebujete nejako dopraviť domov!" píše sa v odkaze na Facebooku.

Spoločne s ním oddelenie zverejnilo aj fotografiu kolegu, strážnika Paula Ellisona, ktorý v rukách drží dva testery na alkohol tak, aby zvýraznil vypracované bicepsy na ramenách. Status a fotku za jediný deň okomentovalo viac ako 5000 užívateľov, najmä teda nežnejšieho pohlavia. "Hovorím v mene všetkých žien. Prosím, nikdy neskladajte svoje zbrane, dôstojník," napísala jedna. "Je to neúctivé voči jeho uniforme, mal by si ju vyzliecť. Pomaly. V sprievode hudby s dobrým rytmom," pridala sa ďalšia. Iné ženy si pre zmenu všimli, že Ellison nemá na ruke manželskú obrúčku, čo by mohlo znamenať, že je stále "single".

Paul po veľkej a pozitívnej odozve na svoju adresu priznal, že je potešený všetkou tou pozornosťou. Zároveň však dúfa, že kampaň pomôže zlepšiť situáciu na cestách a upovedomí šoférov o dôležitosti bezpečnej jazdy.