Mŕtvy mladík ležal v rakve, zrazu ožil! VIDEO zmŕtvychvstania s nečakaným rozuzlením

Video zachytáva dav, ktorý obkolesuje rakvu s nebožtíkom. Je ním muž menom Elliot, ktorý údajne zomrel pred tromi dňami. V truhle ležal v bielom obleku a s otvorenými ústami. Kazateľ Alpha Lukau ho vyzýva, aby sa prebral a ľudia v napätí čakajú, čo sa bude diať. Kazateľ sa na udalosť naozaj svedomito pripravil; nechýbalo dramatické ozvučenie a pre istotu hovoril po anglicky, aby mu miestni nerozumeli.

Zdroj: Youtube/Kenya News Alerts TV ​

"Tento muž je mŕtvy tri dni a tu sú jeho príbuzní," vysvetľuje Lukau do mikrofónu a ukazuje na hŕstku utrápených stojacich vedľa zosnulého. Nejaká žena, ktorú predstavil ako manželku, dokonca prejaví plačlivú emóciu. Nie však na dlho. Jej kvílenie sa razom zmení na radosť, pretože mladík, čuduj sa svete, naozaj ožil! Na záberoch sa dvíha z rakvy za hlasného jasotu divákov.

While Pastor Alph Lukau is busy talking, I encourage to concentrate on the mouth of the guy in the coffin then you will decide if he was dead or not.



Maybe this guy can bring back the like of Nelson Mandela, Hector Peterson, Hugh Masekela, Steve Biko, OR Tambo and others. pic.twitter.com/lFoNsM0grO