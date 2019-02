Manželia pred svadbou spolu nemali sex: Nechcite vedieť, čo zažila nevesta počas svadobnej noci

Záležitosť predmanželského sexu je vec intímna a je len dobré, keď na ňu majú partneri rovnaký názor. A aj keď sa zdá, že v dnešnej dobe ho praktizujú všetky nezadané páry, nie je to tak. Mnohých zväzuje viera, iných komplexy a ďalší jednoducho iba nechcú v sexe experimentovať pred svadbou. A práve posledná možnosť platí aj pre spomínanú ženu, či skôr pre jej 32-ročného manžela. Vytrvalo s ňou odmietal spať, až napokon počas medových týždňov zistila, že jej vyvolený má mikropenis. "To, čo vyliezlo z jeho trenírok, ma dokonale zaskočilo. Môj manžel nemá penis, ale mikropenis," posťažovala sa rozčarovaná novomanželka na Reddite.

Manžela si vraj zobrala po polročnej známosti a dohodli sa, že so sexom počkajú až do svadby. "Nie je náboženský fanatik, len to jednoducho nechcel. Až teraz si uvedomujem, že nešlo z jeho strany o obyčajnú zdržanlivosť, ale asi sa bál, že ma veľkosť jeho penisu odradí a stratí ma. Cítim sa byť oklamaná." Ľudia by podľa nej mali mať intímny vzťah už pred svadbou, aby sa potom vyhli prípadnému sklamaniu a rozčarovaniu. Tu naozaj nie je na mieste žiadna staromódnosť.

Užívateľky žene radia, aby toľko neriešila veľkosť mužského pohlavného orgánu a odporúčajú jej, aby bola trpezlivá a nechala manžela, aby sa prejavil ako milenec z iných stránok. Viaceré dokonca jej názor označilo za plytký. Iní užívatelia zas podotýkajú, že manžel ju prasprosto oklamal, keď ju na všetko nepripravil vopred. Vždy je vraj lepšie, ak sa partneri poznajú aj z intímnej stránky ešte pred uzavretím manželstva, aby zistili, či sú ich predstavy o intímnom spolužití rovnaké. "Keď si kupujeme auto, tiež si ho najskôr otestujeme a nie sme ochotní platiť iba za to, že je pekné navonok," vysvetlil jasne jeden z užívateľov. Sklamaná žena sa s ním zhoduje a ostatným odkazuje, aby so sexom nečakali až do svadobnej noci, lebo ich prekvapenie potom môže byť veľmi trpké.