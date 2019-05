Najhoršie svadobné VIDEO: Nevesta bude mať na čo spomínať, ženích to dal na chrapúňa

NAI DILLÍ - Niektoré romantické chvíle sú vopred odsúdené na neúspech. Aj keby by sa táto nevesta neviem ako snažila, zjavne ženícha zaujímala oveľa menej ako hra, ktorej sa venoval na mobile. Mladá dievčina si svoj vysnený svadobný deň takto určite nepredstavovala.

Svadba sa podľa portálu MailOnline odohrala minulý mesiac v indickom meste Siliguri. Dvojica oblečená v slávnostnom červenom odeve by sa v týchto momentoch mala venovať hlavne sebe, no ženích si zvolil úplné inú zábavku, než zasnene pozerať svojej budúcej manželke do očí.

Zdroj: YouTube/uk khud

Namiesto sústredenia sa na dôležité veci zúrivo ťukal do mobilného telefónu, kde mu bežala hra PlayerUnknown's Battleground. Nevesta len potichu pozerala so sklonenou hlavou na displej a udalosť počas trvania videa, ktoré natočil svedok, nijako nekomentovala.

Mladík sa nespamätal ani vo chvíli, keď mu niekto ponúkol dar zabalený do trblietavého fialového papiera. Všimol si ho až vo chvíli, keď mu zatienil výhľad na obrazovku, a tak ho s nevôľou odsunul, aby náhodou neprišiel o niečo dôležité v digitálnom svete.

PlayerUnknown's Battleground je hra pre viacerých hráčov, maximálne sa jej môže on-line zúčastniť dokonca až sto. Ide v nej o boj o prežitie. Hráč je vysadený padákom na odľahlom ostrove len s tým, čo má na sebe a s vlastnými schopnosťami. Postupne musí získať vybavenie a zbrane. Vyhráva ten, kto všetkých ostatných zlikviduje.