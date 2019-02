Rodičia zostali zhrození: Dcéra ich prichytila pri niečom zahanbujúcom, a nebol to sex!

Na stránke fóra Reddit zdieľa svoju nepríjemnú skúsenosť matka, ktorá sa spoločne s manželom dostala do zahanbujúcej situácie. Ich dvanásťročná dcéra totiž nečakane vyliezla spod postele presne v čase, kedy to jej rodičia najmenej očakávali. Z reakcií užívateľov, ktorí pridali svoje vlastné zážitky, je jasné, že nejde o žiadnu tragédiu.

Zahanbená žena zverejnila na stránke Reddit svoj vtipno-trápny príbeh a žiada o radu ostatných užívateľov. Jej dcéra totiž svojich rodičov dostala do poriadne zahanbujúcej situácie. Schovala sa pod posteľ v ich spálni a chcela ich vo vhodnej chvíli vystrašiť. Keď ale jej rodičia vošli do izby, samozrejme o tom nevedeli a začali si rozprávať prasačinky. A práve v tom momente dievča vyliezlo von a rodičov vystrašilo na smrť a zároveň zostali poriadne rozpačití.

"Častovali sme sa prasačinkami, keď vtom zrazu naša dcéra vyliezla spod postele. Vraj sa tam schovala, aby nás mohla vystrašiť," opisuje situáciu mamička. S manželom zostali poriadne zaskočení a nevedeli, ako majú reagovať. "Nakoniec som si uvedomila, že to nedopadlo až tak zle. Veď sme mohli mať sex a všetko by počula," dodáva užívateľka.

Ostatní jej radia, aby nič neriešila, že jej dcéra to, čo sa stalo, určite neberie nijako tragicky. Mnohí si pri tejto príležitosti zaspomínali na svoje detstvo, keď sa im stalo niečo podobné. "Ja som vliezla rodičom pod posteľ, keď som mala šesť rokov. Zrazu začali robiť niečo, čomu som vtedy nerozumela. Veľmi som sa bála vyliezť von, a tak som tam spala až do rána," píše jedna. Ďalší užívateľ pridal skúsenosť z vlaku. Raz dávno sedel v kupé s nejakou matkou a jej malou dcérou. Tá sa zrazu mamy spýtala, prečo si pchala do úst oteckov penis.