Nacisti vraj chceli zničiť kresťanstvo: Toto im na ňom vadilo

Kalich, z ktorého pil Ježiš Kristus počas Poslednej večere, láka dlhé storočia pozornosť archeológov a dobrodruhov. Legenda o pohári, ktorý možno ani nikdy neexistoval, opantala aj nacistov. Práve ich posadnutosť a snaha objaviť vzácnu relikviu sa stala námetom filmu spoločnosti Amazon pod názvom "Nacistická honba za Svätým Grálom".

Podľa autorov chceli zakladatelia Tretej ríše spojiť nájdenie artefaktu s legendou o Atlantíde a vytvoriť tak základ nového náboženstva, ktorým by nahradili kresťanstvo. Zdalo sa im totiž, že kresťanská viera je až príliš naviazaná na židovskú a je potrebné ju zmeniť alebo úplne suplovať.

Zdroj: Getty Images

Všetko sa vraj začalo rozhovorom jedného archeológa s Himmlerom v tridsiatych rokoch minulého storočia. Ten tvrdil, že vie, kde sa nachádza Atlantída. Podľa legendy v nej žila vyspelá civilizácia a jej časť stihla z tohto miesta uniknúť ešte predtým, ako miesto pohltilo more. Hitlerov spolupracovník uveril tomu, že preživší neskôr založili novú vyspelú civilizáciu. Toto všetko mu zapadalo do kontextu Tretej ríše, keďže nacisti sa považovali za nadradenú rasu. Bizarná teória archeológa tak opantala Himmlerovu hlavu, že všetkému uveril.

Zdroj: SITA

"Himmler mal široký záber záujmov, ktoré by dnes zapadali do tzv. New Age, alebo do ezoteriky a iných podivných oblastí," uviedol autor knihy "Himler´s Crusade" (Himmlerova krížová výprava) Christopher Hale, ktorý spolupracoval aj na filme. V roku 1935 nacistický politik založil organizáciu nazvanú Ahnenerbe, ktorej cieľom bolo objaviť nové dôkazy o dokonalosti a skutkoch nemeckých predkov, a to použitím presných vedeckých metód. V ďalšej etape tohto pochybného projektu zostavil tím archeológov, ktorí prehľadávali svet v honbe za dôkazmi o stratených Árijcoch z Atlantídy. Nikdy sa ale nenašli žiadne chrámy, písomnosti či pamiatky, ktoré by potvrdili, že táto civilizácia naozaj existovala.

Autori dokumentu uviedli, že mnohé expedičné záznamy obsahujú veľa detailov o Himmlerovej zvláštnej posadnutosti a nenávisti ku kresťanstvu. Podľa Halea ho považoval za židovské. Veril tomu, že urobilo z ľudí slabochov. To bol hlavný dôvod, prečo chcel dať do popredia nové náboženstvo, ktorého základom by bolo uctievanie Slnka a starých Bohov. "Chcel, aby sa SS stala akýmsi kultom alebo árijskou aristokraciou," dodal Hale.