IKEA sa poriadne strápnila: Nájdite chybu na mape, ktorú predáva svojej predajni

Veľmi trápnu situáciu momentálne rieši spoločnosť Ikea. V jej predajni vo Washingtone DC si totiž jeden zákazník všimol, že na mape, ktorá tu je v ponuke, nie je zakreslený Nový Zéland. Škandál sa v tomto období pretriasa ešte viac, pretože spoločnosť nedávno oznámila, že v blízkej budúcnosti plánuje otvoriť novú pobočku v Aucklande, čiže v najväčšom meste štátu, ktorý na ich mape chýba.

IKEA apologises after selling world map with New Zealand missing https://t.co/7y6HjN6RfM pic.twitter.com/sjrPAeQUrN