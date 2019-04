Muž sa súdi so svojimi rodičmi: Po odsťahovaní sa mu vyhodili jeho poriadne nechutný poklad

V súdnom spore podanom minulý týždeň sa žalobca, ktorého FOX 17 identifikovala iba pod menom "Charlie", presťahoval do štátu Indiana potom, čo sa rozviedol a najprv 10 mesiacov žil so svojimi rodičmi v Michigane. Hoci nájom neplatil, snažil sa ako kompenzáciu robiť aspoň práce okolo domu. Situácia sa však vyhrotila a on musel v auguste 2017 odísť.

Do nového domu v Indiane mu rodičia poslali jeho veci, ale to, na čom mu veľmi záležalo, akosi chýbalo. A to 12 škatúľ plných porna a 2 škatule so sexuálnymi pomôckami. Na polícii sa potom sťažoval, že prišiel o svoju zbierku v hodnote 28 940,72 dolárov, pretože sa v nej vraj nachádzali aj niektoré unikátne kúsky. Prokurátor však trestné stíhanie zamietol.

Charlie teraz na súde žiada od svojich rodičov náhradu škody vo výške 86 822,16 dolárov (cca 76 700 eur) za veci, ktoré jeho rodičia zlikvidovali. Jeho otec mu údajne v e-maile napísal, že porno zničil v záujme Charlieho duševného a emocionálneho zdravia a urobil to rovnako, ako keby mu našiel kilo cracku. "Jedného dňa dúfam, že to pochopíš," malo odznieť v e-maile.

Charlieho otec tvrdí, že jeho syn je závislý na porne a dokonca ho vyhodili zo strednej školy za to, že predával pornofilmy iným študentom. Vtedy ho údajne varoval, že zničí akékoľvek porno, ktoré nájde pod svojou strechou.