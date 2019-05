Londýnska polícia si vyslúžila vlnu posmechu: Ľudia sa smejú na FOTO, ktoré zverejnila

Pobavené reakcie internetovej komunity na seba nenechali dlho čakať. Objavili sa medzi nimi poznámky, že lyžica si čoby "vrah cereálií" zaradenie medzi zbrane zaslúži, rovnako ako poďakovanie policajtom, ktorí pri jej zabavovaní dali do stávky svoj život.

Yesterday we conducted weapons sweeps,dealt with a person injured from a van reversing on them, reported a burglary and collected all these from @scope charity shop who diligently didn’t want them to get into the wrong hands & disposed of correctly & safely pic.twitter.com/GNfxZd6iGd