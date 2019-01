VIDEO IKEA omylom pustila na veľkej obrazovke porno: Zhrozené deti zažili šok

HONGKONG - Obchodný dom IKEA sa minulý týždeň postaral o poriadne šokujúce prekvapenie pre zákazníkov. Na obrazovke vo vonkajších priestoroch sa totiž spustil pornofilm. Trvalo niekoľko minút, kým si to zamestnanci všimli a zasiahli. Film zahliadlo aj mnoho rodín s deťmi.

K minulotýždňovému incidentu došlo v IKEA v husto osídlenej oblasti Causeway Bay. Spustenie pornografického filmu nastalo z ničoho nič, prekvapilo to aj zamestnancov obchodu. Trvalo niekoľko minút, kým sa kompetentní dozvedeli o podivnom "kine" pred obchodom.

Zdroj: Youtube/liveleak Club

Zákazník menom Chan povedal, že na film pre dospelých pozeral približne tri minúty. Bol na ňom zachytený muž, ako masturbuje. Chan následne vošiel dnu, aby upozornil zamestnancov. Jedna z pracovníčok sa problém pokúšala vyriešiť tak, že zakryla veľkú obrazovku uterákom. Ten bol však príliš malý na to, aby zakryl celú obrazovku. Nakoniec ju preto odpojili z elektriny, no ďalších 25 ostatných obrazoviek vo vnútorných priestoroch pokračovali vo vysielaní. "V ten deň bol štátny sviatok, v okolí bolo množstvo ľudí, vystrašilo to deti, ktoré kráčali okolo," uviedol Chan.

Zdroj: Youtube/liveleak Club

V súčasnosti nie je známe, akým spôsobom došlo k prehraniu filmu na vonkajšej obrazovke. Jednou z možností je, že išlo o nevhodný žart, keď sa niekto nabúral do systému a film spustil. Hovorca obchodu sa za incident ospravedlnil.