Nevesta chcela krásnu rodinnú FOTO s celou rodinou: Čo to ale, preboha, ukazuje jej dcérka (3)?!

Štvornásobná mama Hannah Earlyová z Nového Južného Walesu sa vlani v októbri vydala za svojho dlhoročného priateľa. Prípravy na svoj veľký deň v ničom nepodcenila a tešila sa z toho, že sa konečne spojí celá rodina. Zabezpečili aj profesionálneho fotografa, aby zvečnil túto nádhernú chvíľu. A keď si už Hannah začala konečne vychutnávať slávnostnú atmosféru a celá rodinka si chcela urobiť spoločnú fotku, jej trojročná dcéra Maddison sa postarala o poriadny škandál. Drobným prstíkom totiž ukázala prostredník presne v čase, keď fotograf stlačil spúšť.

Zdroj: Facebook/Hannah Earley

"Začala to robiť iba pár dní predtým. Vôbec si neuvedomuje, čo ukazuje a nečakala som, že to urobí práve v takej dôležitej chvíli," snažila sa presvedčiť Earlyová všetkých o tom, že dievčatko gestom skutočne nevyjadrilo to, čo si o svadbe myslí.

Zdroj: Facebook/Hannah Earley

Nevesta pátrala po tom, kde to Maddison odpozerala. Vraj to prvýkrát videla u rodinného známeho a odvtedy to robí sama, pretože si myslí, že je to niečo zábavné. Prostredník ukázala aj po svadbe, keď si s ňou jej sestra robila selfie. "Všetci sme sa na tom zabavili," dodala nevesta s tým, že dcéra s tým prestala asi mesiac po svadbe.