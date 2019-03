Návštevníčka zoo si chcela urobiť selfie s jaguárom: Drsné VIDEO po útoku šelmy

PHOENIX - Jaguár v zoologickej záhrade v americkom štáte Arizona napadol ženu, ktorá prekonala bariéru jeho výbehu, aby si s ním zaobstarala selfie. Návštevníčka utrpela zranenie ruky, nie je ale v ohrození života. Ani mačkovitej šelme nehrozí, že by ju kvôli napadnutiu človeka utratili.

Návštevníčka zoologickej záhrady neďaleko arizonskej metropoly Phoenixu prekonala v sobotu ochrannú zábranu u výbehu, v ktorom obýva samica jaguára amerického. V okamihu, keď si chcela so zvieraťom zaobstarať fotografiu, jaguár prestrčil laby cez mrežu a zaťal pazúry do jej ruky. "Počul som tú mladú dievčinu kričať: 'Pomoc, pomoc, pomoc'," uviedol svedok incidentu Adam Wilkerson. Jeho matka sa šelmu, ktorá ženu držala za ruku, pokúsila rozptýliť tým, že k nej do klietky vhodila plastovú fľašu. Tá skutočne upútala pozornosť zvieraťa, ktoré ženu následne pustilo. Wilkerson potom zranenú vytiahol spoza ochrannej bariéry, ktorú pred tým prekonala.

Zdroj: YouTube/CBS 17

Zoologická záhrada vo vyhlásení zdôraznila, že šelma neopustila svoj výbeh a žena zranenia utrpela len preto, že prelezla bezpečnostnú bariéru a príliš sa priblížila ku klietke. "Musíte ju preliezť. Nie je to niečo, čo sa dá ľahko prekonať," uviedla hovorkyňa zoo Kristy Morcomová. "Sú to divé zvieratá a tieto bariéry sú postavené z dobrého dôvodu," dodala.

Poranená žena bola prevezená po incidente do nemocnice. Podľa televíznej stanice ABC News sa v nedeľu vrátila do zoologickej záhrady, aby sa ospravedlnila za svoje nezodpovedné správanie. "Môžeme vám sľúbiť, že sa nášmu jaguáru nič nestane," uviedla neskôr na Twitteri zoo v reakcii na množstvo otázok ľudí, ktorí sa obávali, že bude musieť byť šelma po napadnutí človeka utratená.