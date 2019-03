Kov, ktorý na Zem priniesli asteroidy, má vraj zázračný účinok: Nový liek na rakovinu?!

COVENTRY - Irídium, kov spojený s asteroidom, ktorý vyhubil dinosaurov, môže vstupom do jadra rakovinovej bunky pôsobiť ako tajná zbraň. Pri zasiahnutí svetelným výbojom spôsobí reaktívnosť okolitých kyslíkových molekúl, ktoré zabijú poškodenú bunku. Mohlo by ísť o nový spôsob liečenia rakoviny.

Vedci doposiaľ netušia, či irídium, ktoré definitívne ukončilo geologickú éru krieda, môže pôsobiť ako novodobý liek na rakovinu. Keď sú určité molekuly vystavené svetlu, produkujú oxidačné činidlá. Tie sú oveľa škodlivejšie pre rýchlo sa deliace rakovinové bunky než pre zdravé bunky. Ak sa správne molekuly dostanú do jadra rakovinových buniek, môžu odstrániť nádor. Odstránia ho pritom bez poškodenia zdravých buniek. Podmienkou týchto molekúl je použitie optických vlákien, vďaka ktorým sa zaktivizujú a zasiahnu v rakovinových bunkách.

Zdroj: Getty Images

Profesor Peter Sadler z Univerzity vo Warwicku dokázal, že irídiový komplex plní úlohu oxidačného činidla mimoriadne dobre. Irídiový komplex má však chybu, a to, že sa sám nevie dopraviť na miesto, v ktorom treba zasiahnuť. Sadler ponúka riešenie v podobe krvného proteínu albumín. Ten preniká jadrom rakovinových buniek, vďaka čomu môže do bunky preniesť irídium. "Je fascinujúce, ako albumín môže dostať náš fotosenzibilizátor špecificky do jadra," uviedla spoluautorka výskumu Cinzia Imbertiová.

Keď sa albumín skombinuje s irídiovým komplexom, získa dve výhody oproti predošlým fotosenzibilizátorom. Zasahuje jadro bunky namiesto menej podstatných bunkových častí a je silne luminiscenčné. Ďalšou výhodou je, že vedci nebudú sledovať úspech liečenia na základe stôp zničených rakovinových buniek, prácu molekúl môžu vďaka tomuto spojeniu sledovať v reálnom čase. Tieto fotosenzibilizátory ešte neboli testované na zvieratách ani ľuďoch, majú však obrovský potenciál.

Zdroj: gettyimages.com

Irídium je ťažký kov, najhustejší zo všetkých prvkov, ktorý tvorí iba malú zložku asteroidov a ešte menšiu časť zemskej kôry. V dôsledku toho je jeho zväčšený výskyt na Zemi spájaný s pôsobením asteroidov. Irídiová vrstva spred 66 miliónov rokov slúžila ako dôkaz o páde asteroidov, ktoré spôsobili vyhynutie dinosaurov.