VIDEO Tínedžerka sa potápala v Kalifornii: Zostala zhrozená z toho, čo našla na dne oceánu

Zdroj: Youtube/VICE News

CARMEL BY THE SEA - Nechutný nález zaznamenala mladá Američanka, keď sa potápala v Monterey Bay National Marine Sanctuary v Kalifornii. Dno oceánu je v tejto lokalite priam pokryté golfovými loptičkami. Dievčina, jej kamaráti a otec sa okamžite pustili do čistenia oblasti, aby pre miestnu faunu a flóru vytvorili dýchateľné vhodné podmienky na prežitie.