Už ste niekedy videli zelený či ružový sneh? Buďte radi a radšej nikdy nejedzte ani ten biely!

MOSKVA - Prípady, keď sneh očernel alebo zozelenal, vyvolávajú čoraz väčšie obavy. Aké veľké obavy by sme mali mať kvôli čím ďalej tým viac farebnému snehu, sa pýta britský denník The Guardian.

Nikdy nejedz žltý sneh, bola vždy dobrá rada. Teraz by sme k tomu mohli pridať varovanie proti zelenému, ružovému, oranžovému a čiernemu snehu. Úmerne tomu, ako sa nové dôkazy o tom, ako sa nám darí znečistiť planétu, zapisujú do jedného z najčistejších prostredí na planéte - rýchlo sa zmenšujúcich snehových čiapočiek.

Pozornosť upútala séria incidentov v Rusku. Obyvatelia sibírskych miest s nechuťou sledovali, ako sa sneh okolo nich mení na zelený a čierny, a toxické emisie prinútili niektorých z nich nosiť masku. Za emisie sú zodpovedné miestne továrne - zelený sneh je napríklad dielom továrne na chróm - a ako protesty naberajú na intenzite, dostala sa vláda prezidenta Vladimira Putina pod tlak.

Znečistenie snehu nie je nové. Ochrancovia životného prostredia varujú už celé roky pred nebezpečenstvom tmavého snehu v podobe čiernych, hnedých a šedých pruhov na ľade, kvôli ich dopadu na klimatické zmeny. Sú jasne viditeľné zo vzduchu nad arktickými oblasťami.

Tmavý sneh je znečistený čiernym uhlíkom, teda sadzami - nespálenými časticami fosílnych palív v uhoľných elektrárňach, továrňach a ďalších zdrojoch. Do polárnych ľadových čiapočiek ich prenáša vietor.

Keď sadze spadnú na biely sneh, je to nielen estetická katastrofa. Biely sneh a ľad, ktoré odrážajú svetlo, zvyšujú zemské albedo, teda schopnosť povrchu odrážať slnečné svetlo a teplo späť do vesmíru. Tmavý sneh ale naopak teplo absorbuje a zrýchľuje tak otepľovanie Zeme. Eliminácia sadzí by mohla spomaliť klimatické zmeny a pomôcť znížiť teploty až o pol stupňa Celzia.

Sneh je niekedy zafarbený aj prírodnými javmi. Riasa Chlamydomonas nivalis môže spôsobiť, že vyzerá ružový alebo červený, čo je efekt zdokumentovaný vedecky už od 19. storočia. Oranžový sneh, ktorý sa v minulom roku šíril východnou Európou, mohli spôsobiť čiastočky prachu a piesku zo Sahary. Avšak v prípade oranžového snehu, ktorý o desaťročia skôr padal na Sibíri, tento jav s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobilo znečistenie.

A pokiaľ ide o konzumáciu snehu, neskúšajte ani ten biely. Vedci v Kanade v roku 2017 zistili, že topiaci sa mestský sneh obsahuje celú zmes toxických chemikálií, prevažne z výfukových plynov áut, ktoré boli v snehu uväznené.

Sneh vo svojej kráse vždy upútaval našu predstavivosť, bol symbolom čistoty a transparentnosti, odkazom na mýtický stav nevinnosti. Ako sa sneh okolo nás sfarbuje čierno, sivo, hnedo, zeleno a všetkými ostatnými farbami, ťažko by sme hľadali silnejší symbol nášho globálneho problému so znečistením, ktoré sa vymyká našej kontrole.