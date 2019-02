Šokujúci výskum: Vedci odhalili jeden z najväčších rozdielov medzi mužmi a ženami

Vedci z Washingtonskej univerzity v St. Louis zistili, že ženské mozgy sú metabolicky asi o 3,8 roka mladšie v porovnaní s mužskými z rovnakej vekovej kategórie.

Svoje tvrdenie odôvodňujú tým, že ženský mozog je oveľa silnejší než väčšina ostatných rozdielov medzi pohlaviami. „Ale nie je ani zďaleka tak veľký ako tie najväčšie rozdiely medzi pohlaviami, ako je napríklad výška,“ spresnil neurovedec Manu Goyal.

Zdroj: Getty Images

Výskum sa uskutočnil na 205 ľuďoch, z toho bolo 121 žien a 84 mužov vo veku od 20 do 82 rokov. „Nie je to tým, že by mužské mozgy starli rýchlejšie, ale muži už začínajú dospelosť s mozgom o tri až štyri roky starším než ženy. A to potom pretrváva až do dospelosti,“ vysvetlil vedec s tým, že najväčšie rozdiely boli pozorované u žien okolo 20. roka života. Túto informáciu po zozbieraní dát potvrdila ich následná analýza pomocou umelej inteligencie.

Čítajte aj: Vedci zistili, kedy ľudské telo spaľuje najviac kalórií: O tomto čase cez deň si môžete dopriať

Goyal priznal, že jeho tím zatiaľ nevie, čo presne tento výsledok znamená. „No domnievam sa, že to vysvetľuje, prečo ženy nezažívajú vo vysokom veku taký intelektuálny úpadok ako muži. Ich mozgy sú totiž mladšie,“ uviedol.

Na záver podotkol, že tento výskum majú v pláne dopĺňať o ďalšie analýzy, lebo veria, že by jeho výsledok mohol prispieť k zlepšeniu života starších ľudí.