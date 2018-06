Žena sa spustila s dcérkou (1) zo šmykľavky: FOTO zachytila hrôzu, ktorá sa v tom momente diala

HUNTINGTON - Trojnásobná matka z amerického štátu New York varuje ostatné mamičky, aby si dávali veľký pozor na detské šmykľavky. Jej dcéra na nej totiž utrpela viacnásobnú zlomeninu nohy. Nešťastie je zachytené na fotografii, ktorá vznikla práve v momente, kedy k incidentu došlo.

Heather Clareová zobrala svoje ročné dvojičky Matthew a Meadow na detské ihrisko. Jednu z nich si posadila na kolená a spoločne sa spustili zo šmýkačky. Už počas šmýkania si matka všimla, že dcérka má nohu v neprirodzenom uhle. "Asi v polovici som si všimla jej neprirodzene vykrútenú nohu. Snažila som sa nás na kĺzačke zastaviť, aby som zistila, čo sa deje. Môj manžel o ničom nevedel a veselo nás fotil," opisuje hrozivú situáciu tridsaťpäťročná Američanka.

Na fotke vidno, že noha dievčatka sa zasekla medzi šmykľavkou a Heather a vykrútila sa do opačnej strany. Keď sa dostali dolu, Meadow začala strašne plakať. Tá bolesť musela byť obrovská. Lekárske vyšetrenie odhalilo, že utrpela niekoľkonásobnú zlomeninu nohy. Tú dali malej pacientke do sadry, ktorú musela nosiť štyri týždne.

Podľa lekárov sú takéto zranenia bežné. Dá sa im však predchádzať. "Povedali, že to nie je vôbec bezpečné, šmýkať sa spolu so svojím dieťaťom, ktoré máte na kolenách. Jeho nohy sa totiž môžu zaseknúť medzi nohou rodiča a šmýkačku. Preto by sa mala po nej šmýkať vždy len jedna osoba," dodala Clareová.