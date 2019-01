Chlapík našiel svoju starú peňaženku z 80. rokov: Z vecí na FOTO ho prepadla silná nostalgia

ALBUQUERQUE - Na stránke Reddit sa objavila fotografia užívateľa s prezývkou PatrickMitchellPhoto. Sú na nej zachytené veci, ktoré našiel v zapatrošenej peňaženke. Na tú náhodne narazil, keď sa chcel zbaviť starého saka. Nájdené dokumenty a fotky mu tak otvorili okno do minulosti a ich zverejnením dovolil do neho nahliadnuť aj ostatným užívateľom.

Užívateľ Redditu, ktorý pochádza z amerického štátu Nové Mexiko, sa pochválil, že nedávno objavil vo svojom starom saku peňaženku z osemdesiatych rokov. Hneď ho pochytila silná nostalgia za časmi, kedy bol ešte mladý a nemusel riešiť každodenné starosti bežného života. "Našiel som moju peňaženku z roku 1985, ktorá hovorí veľa o živote dospievajúceho chlapca z tohto obdobia," napísal.

V peňaženke sa nachádzala napríklad študentská karta zo strednej školy sv. Pia v Albuquerque zo školského roku 1985/86, jednodolárové bankovky, lístky na športové podujatia, staré fotografie či odkaz písaný rukou. Užívateľov zaujímali najmä fotky dievčat. Ako sa neskôr dozvedeli, na jednej z nich je mužova sestra a na druhej jeho kamarátka Yvonne. Mnohí okamžite naštartovali svoju fantáziu a pýtali sa ho, či v ňom neožila stará láska, ale nálezca všetkých uistil, že to bola iba kamarátka, s ktorou išiel na stretávku.

Zdroj: Reddit/u/patrickmitchellphoto

Mnohých zaujali aj nájdené peniaze. "Je zvláštne, ako sa všetci pýtali na peniaze, hoci tam boli len tri doláre," podotkol prekvapene. Zrejme to ale bolo tým, že staré bankovky by sa dali výhodne speňažiť. Pre chlapíka však znamenajú jediné, a to spomienky na mladosť.