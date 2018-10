Dievčina šla na políciu vyzdvihnúť veci svojho mŕtveho priateľa (†24): Nález v peňaženke ju zlomil

SYDNEY - Mladá Austrálčanka prišla vo februári o svojho milovaného priateľa. Počas vyšetrovania tragickej nehody ju policajti požiadali, aby si išla vyzdvihnúť jeho osobné veci. To, čo našla v peňaženke, ju úplne odrovnalo a dojalo k slzám. Svoj príbeh neskôr zverejnila na sociálnej sieti.

Dvadsaťštyriročná Jaime-Lee Digbyová a rovnako starý Luke Bray sa zoznámili vo vojenskom námorníctve, keď slúžili na jednej lodi. Okamžite sa do seba zaľúbili. Luke začal neskôr pracovať ako elektrikár a chodil po stavbách. A práve jeho zamestnanie samu stalo osudným. Vo februári pracoval na streche domu v Carltone na predmestí Sydney, keď ho zabil elektrický prúd. Predtým, ako sa pustil do práce, síce vypol elektrinu, ale na stavbe bol nelegálne zapojený zdroj, o ktorom vôbec nevedel, a práve ten ho zabil. "Bol to najhorší deň v mojom živote. Zrazu bolo po všetkom," spomína Jamie.

Zdroj: Facebook/Jaime-Lee Digby

Nedávno sa jej ozvala polícia s tým, aby si prišla vyzdvihnúť osobné veci svojho zosnulého priateľa. A práve vtedy zažila druhý šok. V Lukovej peňaženke totiž našla doklad o zaplatení zálohy za zásnubný prsteň.

"Túžila som po tom prsteni, zapojila som sa do súťaže, kde som ho mohla vyhrať. Snívali sme o svadbe, ale až keď som našla ten účet, pochopila som, že ma chcel požiadať o ruku a veľmi chcel, aby som mala práve tento prsteň," povedala dojatá dievčina. Ak by naozaj tú súťaž vyhrala, naplnila by posolstvo ich lásky, hoci už nikdy nebudú môcť byť spolu.