Známa speváčka oznámila radostnú správu... svadba! FOTO Stretla som lásku svojho života

Radostnú správu zverejnila v sobotu na službe Instagram, kde sa pochválila aj fotografiami dvojice. Informáciu následne potvrdil aj zástupca 35-ročnej interpretky. Dátum a miesto svadby však zatiaľ nie je známe.

Zdroj: Instagram/mirandalambert ​

Lambert sa v roku 2011 vydala za speváka Blakea Sheltona. V júli 2015 však oznámili rozchod. Speváčka potom randila s Andersonom Eastom a Evanom Felkerom. O vzťahu s Mcloughlinom až doteraz verejne neprehovorila.

Miranda Leigh Lambert sa v roku 2003 preslávila účinkovaním v speváckej súťaži Nashville Star, kde skončila na tretej priečke. Hudobníčka debutovala štúdiovkou Kerosene v roku 2005. Vydala tiež albumy Crazy Ex-Girlfriend (2007), Revolution (2009), Four The Record (2011), Platinum (2014) a The Weight of These Wings (2016). Podarilo sa jej získať napríklad dve ceny Grammy.