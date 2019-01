FOTO Brunetke (23) sa zapáčil mladík na diskotéke: Láska na prvý pohľad, mala však veľký háčik

Informačné technológie hýbu súčasným svetom a pomáhajú odbúravať viaceré prekážky, ktoré by v minulosti zamilované páry možno nedokázali preskočiť. Taký je aj príbeh 23-ročnej Chloe a jej o dva roky staršieho talianskeho priateľa, ktorí sa zoznámili v roku 2016 na Ibize. Brunetka si všimla mladíka v nočnom bare a tak ho oslovila. "Hneď mi bolo jasné, že je to muž môjho života. Vôbec nám pritom nevadilo, že ja som nehovorila po taliansky a Daniel zasa vôbec nerozumel angličtine. Všetko vyriešil Google Translator," spomína na začiatky vzťahu dievčina.

Zdroj: Facebook/Daniele Marsico

Vraj nikdy nepochybovala o tom, že fešák z Neapola je ten pravý a hneď s ním vyrazila na cesty. Nikto z ich blízkych nechápal, keď sa len po týždňovej známosti vybrali spolu do Barcelony a neskôr na Tenerife a do Madridu. Dvojici bolo ale spolu naozaj vynikajúco a čím viac času spolu trávili, tým menej používali prekladač.

Zdroj: Facebook/Chloe Smith

Chloe potom chvíľu žila so svojím priateľom v jeho rodnom meste, kde sa zoznámila s jeho rodinou. Obaja sa medzitým naučili jazyk toho druhého a momentálne žijú v Londýne. "Neapol je podľa mňa najkrajšie mesto v Európe, ale chceli sme sa usadiť v Anglicku," odôvodňuje rozhodnutie presťahovať sa do britskej metropoly, kde Daniel pracuje ako barman a ona sa živí ako vizážistka. "Nikto nám neveril, že to spolu zvládneme, poznali sme sa veľmi krátko a ani sme sa nevedeli dohovoriť. Dokázali sme však prekonať akékoľvek pochybnosti, pretože som od začiatku cítil, že Chloe je moja spriaznená duša," doplnil sympatický mladík.