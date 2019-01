Bratislavčanka rozdúchala vášne: Na rovinu o vzťahoch medzi ľuďmi z rôznych kútov Slovenska

Rodáčka z Bratislavy zostala nepríjemne šokovaná po tom, čo si na Facebooku prečítala priznanie istej ženy. Tá napísala, že síce oficiálne odpracuje štyri hodiny, v skutočnosti je to osem, lebo zamestnávateľ ju dopláca na ruku. „Jedna tam napísala, že je zbytočné to vysvetľovať nejakým Blavákom,“ spomína autorka nasledujúceho priznania, ktoré vzbudilo nemálo ohlasov.

Zdroj: Getty Images

Píše v ňom, že napriek tomu, že momentálne žije v blízkosti hlavného mesta, „nie som taká tupá "Blaváčka", alebo kľudne aj západniarka, ktorá by nepochopila takú jednoduchú vec, že má tá žena schválne zmluvu na menej hodín, aby obaja ušetrili.“

Nechápe, prečo sa stále potrebujeme oháňať rozdielnou zemepisnou šírkou. „Rovnako sprostí ľudia sú, ako na západe, tak na východe, ako v USA, tak v Rusku. A, samozrejme, rovnako všade nájdeme aj veľmi inteligentných ľudí,“ myslí si žena, podľa ktorej netreba všetkých hádzať do jedného vreca. Lebo ona sama si všetkých dobrých ľudí cení rovnako. „Mám rada celú našu krajinu a ľudí v nej, veľmi sa mi páči Prešov, Stará Ľubovňa, Kežmarok, kopec miest a hradov, ľudia, ktorých poznám, čo sú z východu, sú veľmi srdeční a milí, zábavní.“

Zdroj: Getty Images

Netají sa však tým, že z menovaných miest pozná aj hlupákov, no s tými mala aj tú česť na západe. „Čiže vôbec nechápem, načo to delenie. Ja by som tiež nikde nepísala komentár "načo to vysvetľovať východniarovi, ktorý je určite naliaty". Už stačilo stereotypov,“ uzavrela.

Pod príspevkom sa objavilo niekoľko komentárov. Nikola napríklad podotkla, že dedinčan nadáva na mešťana, mešťan na dedinčana, jedno mesto na druhé, jeden okres na druhý a jeden kraj na ďalší. Vyjadrila presvedčenie, že Slováci sú voči sebe nevraživí a pritom sme na tej istej "lodi".

Zdroj: Getty Images

„Žijem v zahraničí a až tam som zistila, akí sme my, Slováci, národ. Sama závisť, faloš a intrigy. Slovák Slovákovi nohy podkope, česť výnimkám. Samozrejme, nie všetci sú rovnakí, ale ako národ sa tak javíme, žiaľ,“ komentovala ďalšie užívateľka.

Do diskusie sa zapojil aj Marek, ktorý sa zdôveril s tým, že nedávno si písal s jedným dievčaťom z Partizánskeho cez sociálnu sieť a z jej reakcie zostal nepríjemne prekvapený. „Podotkol som, že je tam viac západniarov ako východniarov, tak mi na to odpovedala, že podľa nej je to preto, lebo východ je zaostalý a nemáme tu toľko počítačov,“ zdôveril sa muž.