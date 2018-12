VIDEO V smrtiacej sopke vedci objavili mutantov: Veľká hrozba, môže kedykoľvek explodovať!

Námorní experti z National Geographic objavili zmutované druhy žralokov a iné ryby, ktoré žijú v stále aktívnej podmorskej sopke Kavachi pri pobreží Novej Guiney. Konkrétne ide o žraloka zubatého, žraloka hodvábneho a druh raje.

Zdroj: youtube/national geographic ​

Kavachi naposledy explodovala v roku 2014, odborníci preto nepredpokladali, že by sa v jej blízkosti vyskytovala akákoľvek forma života. Avšak po tom, ako do hlbín poslali robota, ktorý mal za úlohu preskúmať dno sopky, zistili, že sa mýlili. "Keď také niečo vybuchne, neexistuje možnosť, že by v okolí mohlo niečo prežiť," uviedol oceánsky inžinier Brennan Phillips. "To, že sme v okolí sopky objavili tieto živočíchy, je veľmi mätúce. Žijú v prostredí, v ktorom môžu každú chvíľu umrieť, tak ako je možné, že tam stále žijú?" pýta sa.

Nie je to len enormné teplo a kyslosť prostredia, ktoré robia okolie sopky neobývateľným. Voda je tiež veľmi zakalená. Nič z toho nie je pre ryby dobré. Vedci preto veria, že žraloky museli prejsť mutáciou na to, aby dokázali v takomto nehostinnom prostredí prežiť. Tento objav okrem iného prináša otázky, aké ďalšie zmeny museli žraloky podstúpiť. "Opúšťajú to miesto? Nesú v sebe nejaký znak, ktorý napovedá, že sopka ide vybuchnúť? Vyhodí ich do povetria a roztrhá na márne kúsky?" zamyslel sa Phillips.