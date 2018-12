Manželia sa vybrali na vysnívanú dovolenku do exotiky: Táto CHYBA ich mohla stáť život

Kristen a Ryan Yaldorovci z Floridy zažívali rozprávkovú dovolenku v africkom Zimbabwe, kde žena oslavovala svoje 37. narodeniny. Nemalo to ale dobrý koniec. Manželia boli minulú sobotu na kanoistike na rieke Zambezi aj so sprievodcami zo spoločnosti Wild Horizont. Nachádzali sa v blízkosti Viktóriiných vodopádov, keď sa ich plavidlá dostali do tesnej blízkosti hrochov ponorených vo vode.

Zdroj: Getty Images ​

Než si Yaldorovci stihli čokoľvek uvedomiť, samica hrocha sa dostala pod ich loďku a vyhodila ju do vzduchu, čo spôsobilo, že posádka skončila vo vode. Mladík bol schopný preplávať na najbližší breh, no jeho žena také šťastie nemala. Hroch sa zahryzol do jej pravej nohy a rozdrvil stehennú kosť. Naviac ju potopil pod hladinu vody. Napokon sa jej predsa len podarilo vyslobodiť z papule hrošej samice a napriek bolestivej zlomenine dokázala preplávať na breh. Trvalo hodinu, kým ich vyzdvihla lekárska helikoptéra a ďalších trinásť hodín, kým ich dopravila do nemocnice v Južnej Afrike. Ryanova matka Martine tvrdí, že Kristen mala obrovské šťastie. Hroch jej totiž nezahryzol do femorálnej tepny, takže nevykrvácala.

A mother hippo flipped a canoe and attacked an Odessa woman, breaking her leg. https://t.co/IdOg7G4IBT — Tampa Bay Times (@TB_Times) 4. decembra 2018

Zimbabwiansky hovorca Národného parku a Úradu pre ochranu prírody Yinashe Farawo sobotňajší incident potvrdil a upozornil všetkých turistov, aby boli mimoriadne opatrní a zostali mimo dosahu týchto divokých zvierat. Očitý svedok tvrdí, že Yaldorovci sa k samici hrocha priblížili skutočne veľmi blízko, preto sa zviera splašilo a napadlo ich kanoe. Manželia však trvajú na tom, že neurobili nič zlé a celý čas sa riadili pokynmi sprievodcov. "Mala som z nich pocit, že ich berú ako nejakých hlúpych Američanov," uviedla Martine.

Podľa Ryana ich sprievodcovia na hrošie mláďatá vo vode neupozornili. Navyše v čase incidentu nefungovali sprievodcom rádio ani mobilné telefóny, čo oddialilo príchod záchranných služieb na miesto. Spoločnosť Wild Horizont sa k prípadu nevyjadrila.