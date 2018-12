Lovca napadol medveď, stihol ho zabiť: Potom sa vrátil domov a zažil najväčší horor v živote

YUKON - Koncom novembra došlo v kanadskom teritóriu Yukon ku krvavej udalosti. Miestny lovec divej zveri tu išiel na obhliadku pascí, keď mu cestu skrížil grizly. Podarilo sa mu ho zneškodniť, lenže to najhoršie na muža ešte len čakalo. Po príchode domov tam našiel mŕtvu svoju priateľku aj dcéru.

Gjermund Roesholt absolvoval 26. novembra pravidelnú obhliadku pascí v blízkosti jazera Einarson. Na ceste späť stretol grizlyho, ktorý sa ho chystal napadnúť. Gjermund ho stihol zastreliť. Keď ale prišiel do zrubu, v ktorom žil, naskytol sa mu desivý pohľad na jeho mŕtvu partnerku Valérie Théoretovú a ich desaťmesačnú dcérku. Obe zabila spomínaná šelma.

Zdroj: Facebook/Valérie Théorêt

Po tragickej udalosti sa viac ako inokedy diskutuje o počte napadnutí medveďom nielen v tomto teritóriu, ale aj v iných častiach sveta. Podľa National Geographic dochádzalo k podobným udalostiam, ako bola táto, raz za rok, ale za posledné dve desaťročia majú útoky medveďov narastajúcu tendenciu. Len minulý mesiac zomrel 18-ročný mladík v americkom štáte Oklahoma po tom, ako ho napadla rozzúrená samica s dvomi mláďatami. V septembri bol vo Wyomingu zas zabitý skúsený poľovnícky sprievodca, keď sprevádzal svojho klienta a v júni na Aljaške zabil medveď hnedý 44-ročného turistu. Ten si ho pravdepodobne vôbec nevšimol, pretože v čase útoku posielal textové správy.

Podľa odborníkov došlo v oblasti Severnej Ameriky k premnoženiu medveďov po tom, ako bol zakázaný ich lov. Pred pár rokmi sa totiž medveď čierny ocitol na zozname ohrozených druhov. Odborníci zároveň pripomínajú, že premnoženie je iba jedným z faktorov. Postupujúca civilizácia totiž zasahuje do prirodzeného prostredia týchto zvierat, ktoré sa potom bránia, a preto budú podobné útoky, vrátane tých smrteľných, narastať. "Strata biotopov a civilizácia ohrozujú populácie veľkých mäsožravcov na celom svete. Niektoré z nich sa obnovujú, ale v niektorých prípadoch ide iba prehlbovanie problému a konfliktu človeka s prírodou," odznelo v štúdii zameranej na skúmanie útokov hnedého medveďa za posledných štyridsať rokov v Škandinávii. K najčastejším stretom dochádza na jar a na jeseň, keď chodievajú ľudia do prírody častejšie, než v iných ročných obdobiach.

Zdroj: Getty Images

V prípade napadnutia čiernym medveďom by ľudia mali útočiť všetkým, čo im príde do ruky, napríklad skalami, kusmi dreva alebo pažbou zbrane. Všetko je potrebné hádzať šelme priamo do tváre. Ak však zaútočí grizly, čiže medveď hnedý, je lepšie predstierať, že ste mŕtvy. Pri stretnutí s týmito zvieratami bojujte iba vtedy, ak neprestávajú útočiť.