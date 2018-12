VIDEO Budúci otecko (37) chcel iba oznámiť pohlavie svojho dieťaťa: Spôsobil katastrofu za milióny!

PHOENIX - Oslava manželkinho tehotenstva sa pre pracovníka hraničnej kontroly Dennisa Dickeyho z Arizony skončila hotovou katastrofou. Do pozoru postavila všetky bezpečnostné zložky v okolí horského pásma Santa Rita Mountains, kde sa v dôsledku toho náhle začal šíriť požiar. Muž musí teraz zaplatiť niekoľkomiliónovú pokutu a byť pod probačným dohľadom.

Len nedávno si Dennis Dickey z Arizony vypočul rozsudok, čím bol definitívne uzatvorený jeho prípad z 23.apríla 2017. Práve v tento deň sa rozhodol nadšený muž oznámiť okolitému svetu pohlavie svojho dieťaťa. Urobil to vskutku netradičným spôsobom, keď si zakúpil výbušné terče značky Tannerite naplnené modrým práškom, ktorým chcel oznámiť, že bude mať chlapca. Explodujúci prášok sa však nečakane zmenil na chrliace červené plamene, ktoré začal vietor šíriť 60-kilometrovou rýchlosťou do oblasti celého pohoria. Požiar poškodil 19 000 hektárov územia, stovky ľudí muselo byť evakuovaných a celkové škody sa vyšplhali k miliónom.

"Bol to strašný omyl a obrovské nešťastie. Cítim sa hrozne, bol to jeden z najhorších dní môjho života," nakladal si Dennis na súde a svoj čin oľutoval. Rozsudok bol nekompromisný. Odsúdený musí nahradiť škodu vo výške osem miliónov dolárov a päť rokov strávi pod probačným dohľadom. Takisto musí ako dobrovoľník spolupracovať s agentúrou US Forest Service.

K prípadu sa vyjadril aj výrobca výbušných terčov, ktorý ich stále považuje za bezpečné. Napriek tomu výskumy vo Fire Sciences Laboratory v Montane dokazujú opak. Až tretina zo skúmanej vzorky chrlila plamene silou, ktorá dokázala vznietiť všetky okolité horľavé materiály. Hoci sú tieto zistenia iba predbežné, pravdepodobne povedú k tomu, že použitie tohto druhu pyrotechniky bude časom zakázané.