Žena si chcela dať na pohreb šaty na FOTO: Manžel ostal zhrozený a zakázal jej ich

Zmätená užívateľka sa obrátila na sociálnu sieť s prosbou o radu po tom, ako jej manžel povedal, že šaty nad kolená sú na pohreb nevhodné. Tento kúsok jej šatníka mu vraj nikdy neprekážal a ona v ňom už absolvovala zopár akcií. "Pôvodne som si chcela obliecť na pohreb tieto šaty. Pripadajú mi dokonalé. Mala som v úmysle ich skombinovať s čiernymi pančuškami a s členkovými topánkami na podpätku a všetko som chcela doplniť neutrálne sfarbenou šatkou," napísala pod fotku s tým, že je vysoká len 152 cm a dlhé šaty sa jej preto vôbec nehodia.

V týchto šatách chcela ísť na pohreb Zdroj: ASOS

Na sociálnej sieti sa rozvírila bujará debata, z ktorej sa dá usúdiť, že táto smutná udalosť dokáže priviesť do rozpakov nejednu ženu. Každá chce totiž vyzerať aj za týchto smutných okolností dobre, dôstojne, a pritom sa cítiť pohodlne. Nikto predsa nechce svojím zovňajškom počas obradu poburovať príbuzných pozostalých.

Treba si však uvedomiť, že zachovanie určitej dôstojnosti a piety voči zosnulému dávajú ľudia najavo už tým, čo si oblečú na pohreb. A práve ženine šaty mnohí pochválili a nerozumeli tomu, čo manželovi prekážalo. "Šaty a doplnky sú úplne v poriadku. Čierne pančuchy sú výborný nápad a mali by byť nepriehľadné. Urobte si nevýrazný mejkap a nezabudnite na decentnú bižutériu," radila jej jedna užívateľka.

Boli však aj takí, ktorí sa s názorom muža zhodli a potvrdili, že ide skôr o oblečenie vhodné na večierok. "Možno by ste mohli skúsiť čierne nohavice alebo džínsy a skombinovať ich s tričkom ku krku a s vestou. Pôsobí to elegantne a zároveň nie veľmi výstredne,“ odporučila ďalšia užívateľka, ktorej sa zdá, že zo šiat na obrázku vytŕča až príliš veľa odhaleného tela a hlboký výstrih by mala zmenšiť veľká brošňa.