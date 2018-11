Žena (30) prestala randiť, hrozila jej strašná hanba: Opustil ma kvôli TOMU aj môj priateľ!

Emmu Frostovú prenasleduje chronické nafukovanie polovicu jej života. Po každom jedle sa jej neprimerane zväčší brucho, dostane kŕče a okamžite musí bežať na toaletu. Robili jej množstvo testov, mala aj podozrenie na celiakiu, ale to sa nakoniec nepotvrdilo. Postupne vyradila zo svojho jedálnička niektoré potraviny, ale ani to veľmi nepomohlo. "Najprv som vylúčila mliečne výrobky, neskôr lepok a pšenicu, ale vždy to bolo rovnaké. Zruinovalo mi to vzťah, otec mojej dcéry odišiel. Bola som totiž nervózna, ubolená a nešťastná," spomína.

Zdroj: Getty Images

Frostová kvôli svojim problémom dokonca prestala randiť, pretože sa bála, že by si na schôdzke uľavila, čo by zrejme znamenalo koniec všetkej romantiky. Niekto jej ale potom poradil prípravok LQ Liquid Health s obsahom kolagénu, zázvoru, aloe vera, mäty a vitamínu C. Mladá žena sa nakoniec dočkala úľavy "Môj problém to síce úplne nevyriešilo, ale keď som ho prestala užívať, všetko sa veľmi zhoršilo. Tak som sa k nemu vrátila a je to oveľa lepšie. Už sa nemusím toľko obmedzovať a nemám silné bolesti."

Emma tvrdí, že stretnutia s priateľmi by jej mohli veľmi pomôcť zabudnúť na všetky starosti, ale kdekoľvek prišla, okamžite kontrolovala, ako ďaleko je záchod. Preto je teraz veľmi šťastná a ostatným s podobnými problémami radí, aby sa nevzdávali a neustále skúšali nájsť spôsob, ktorý by im pomohol. "U mňa to bol obyčajný zázvor. Keby mi to niekto povedal pred pár rokmi, neverila by som," dodáva mladá žena a teší sa zo svojho nového vzťahu.