Strašné následky antikoncepcie: Julii zničila zdravie, gynekológ sa s ničím takým nestretol

CANBERRA - Päťdesiatročná Austrálčanka Julie Wattsová pretriasa na verejnosti svoje zdravotné problémy, ktoré ju priviedli až na operačný stôl. Otvorene tvrdí, že ich spúšťačom sa stala antikoncepčná cievka, ktorú si nechala implantovať do tela pred deviatimi rokmi. Pravdivosť jej tvrdenia podporujú súdne procesy s výrobcom tejto antikoncepcie v niektorých krajinách.

Julie Wattsová si spomedzi širokého výberu antikoncepčných prostriedkov vybrala v roku 2009 sterilizáciu zavedením niklovej cievky do vajcovodov, ktorá blokuje prenikaniu spermií do vajíčok. Tento spôsob antikoncepcie ju síce ochránil pred nežiaducim tehotenstvom, ale Austrálčanka teraz tvrdí, že v jej tele naštartoval množstvo zdravotných problémov, o ktorých výrobca cievky a lekári takticky mlčia.

„Po pár rokoch nastalo v mojom tele peklo. Myslím si, že všetko malo súvislosť aj s mojou rakovinou prsníka. Zničilo mi to nielen zdravie, ale aj manželstvo,“ hovorí žena, ktorá prišla nedávno o maternicu a upozorňuje ostatné ženy na možné riziká. „Pamätám si, ako ma lekár pri implantácii ubezpečoval, že je všetko bezpečné, ale teraz už viem, že to tak vôbec nie je,“ cituje ju portál MailOnline.

Zdroj: profimedia.sk

Časom sa totiž u ženy objavilo krvácanie mimo cyklu, chronická bolesť panvy a chrbtice, neutíchajúca únava, depresia a úzkosť, ktoré ju značne obmedzovali v práci. Zdravotné problémy ju s kratšími alebo s dlhšími pauzami trápili celé roky a ona si myslí, že to bolo práve kvôli antikoncepcii. „Nakoniec mi tá cievka prepichla a poškodila maternicu, až som musela podstúpiť hysterektómiu. Je to síce strašný zákrok, ale už sa cítim ako v novom tele,“ hovorí. „Moja maternica sa priam búrila, mala som strašné kŕče a je veľké šťastie, že ma okamžite operovali.“

Iba nedávno sa jej dostali do rúk dokumenty, v ktorých sú popísané možné riziká spomínanej antikoncepcie. „Zistila som, že implantát obsahuje PET (polyetyléntereftalát) vlákna, ktoré spôsobujú zápal v tele a zvyšujú hladinu estrogénu. Moju rakovinu prsníka spustila práve zvýšená hladina estrogénu, preto si myslím, že všetko priamo súvisí s antikoncepciou,“ vysvetľuje Julie, ktorá prišla o prsník iba dva roky potom, ako si dala zaviesť cievku do tela.

Gynekológ Stephen Robson tvrdí, že nikdy predtým sa s takýmto prípadom nestretol. „Bol som pri tom, keď bolo Essure v deväťdesiatych rokoch vo vývoji. V súčasnosti nie je vedená štatistika, ktorá by poskytla informácie o tom, koľko žien používa túto antikoncepciu a akými zdravotnými problémami trpeli alebo trpia.“ Slová lekára potvrdzuje aj spoločnosť Bayer, ktorá cievku vyrába.

Zdroj: profimedia.sk

„Bezpečnosť pacienta je pre nás mimoriadne dôležitá. Je pre nás znepokojujúce, keď sa dozvieme o problémoch, ktoré môžu spôsobiť naše výrobky,“ vyjadril sa hovorca spoločnosti. Essure bol vraj vyvinutý spoločnosťou Conceptus Inc. a bol uvedený na austrálsky trh v súlade so všetkými požiadavkami TGA (Therapeutic Goods Administration). „Uvedeniu výrobku na trh predchádzal rozsiahly výskum, do ktorého bolo zahrnutých viac ako 200 000 pacientok po celom svete v priebehu 20 rokov. Preto si myslíme, že ide o bezpečný výrobok a ženy ho môžu používať aj naďalej.“

V rozpore so slovami lekára a výrobcu je vyjadrenie austrálskej advokátskej kancelárie Slater a Gordon, ktorá plánuje zažalovať firmu Bayer. Právnici totiž zhromaždili kopu dôkazov o tom, že cievka je nebezpečná a mnohé ženy po jej zavedení trpia vážnymi zdravotnými problémami. Prvé prípady sa už súdnou cestou riešili v USA, v Kanade a v Škótsku.