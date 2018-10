TAJOMSTVO, ktoré by mali vedieť všetky ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu

Kombinované antikoncepčné pilulky obsahujú estrogén a progestín. Tieto hormóny zahustia hlien krčka maternice a zabraňujú tomu, aby vaječníky uvoľnili vajíčko a došlo k ovulácii. Väčšina balení týchto tabliet obsahuje pilulky s hormónmi a placebo pilulky bez hormónov. Ich počet sa líši v závislosti od druhu tabliet. K menštruácii dochádza práve v období ich užívania, a to kvôli rozkolísanej hladiny hormónov. "Vôbec nie je potrebné užívať tieto pilulky, ktoré údajne spúšťajú cyklus. Ženy to robia najmä vtedy, ak idú na dovolenku, alebo vtedy, keď užívajú trojfarebne rozlíšené tabletky," vysvetľuje gynekologička Karin O'Sullivanová z organizácie na ochranu sexuálneho zdravia.

Zdroj: Getty Images

Podľa nej je pauza zbytočná najmä preto, lebo menštruačný cyklus žien, ktoré berú antikoncepciu, je iný ako u tých, ktoré ju neberú. "Povedzme si to na rovinu. Takáto menštruácia je iba akási pseudomenštruácia, ktorá pripomína prirodzené krvácanie. Je to len reakcia tela na rozkolísané hormóny, pri ktorej telo vylúči trochu krvi, ak nasadíte práve placebo pilulky," pokračuje.

Rozdiel medzi prirodzeným cyklom a takýmto krvácaním je v tom, že maternicová výstelka zostáva tenká a nevybuduje sa. A práve toto spôsobuje slabšie krvácanie alebo špinenie. Podľa O'Sullivanovej je bezpečné, ak ženy dodržiavajú svoj zabehnutý režim antikoncepcie, či už je tradičný, trojcyklový, predĺžený alebo flexibilný. Odborníčka tiež upozorňuje na to, aby sa ženy nebáli špinenia alebo mierneho krvácania medzi cyklami, pretože ide o reakciu na hormóny. Ak však krvácate viac ako sedem dní, radšej vyhľadajte lekára.

Zdroj: Getty Images

Prečo sa teda užívajú placebo tabletky, keď vlastne nie sú potrebné? Ide o frustrujúcu zmes náboženských, spoločenských a ekonomických dôvodov, ktoré siahajú až do roku 1960. V tom období totiž neexistovali spoľahlivé tehotenské testy. Ženy boli preto spokojnejšie, keď raz mesačne krvácali a mali istotu, že nie sú tehotné. "Je to mýtus, že žena nemôže byť tehotná, keď menštruuje. Ale v tom čase to tak fungovalo," uviedol člen asociácie sexuálneho zdravia Wysocki. Na druhej strane ide aj o potlačenie obáv žien z užívania antikoncepcie. Placebo tabletky sú výborný psychologický ťah, pretože ženy sú presvedčené o tom, že ak krvácajú, tak sú v poriadku a antikoncepcia nie je pre telo žiadna záťaž.