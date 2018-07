Žena (35) prehovorila o ponižujúcom zážitku v lekárni: Odmietol mi vydať liek a ohrozil ma na živote!

V nemilej situácii sa ocitla 35-ročná Nicole Arteagaová, ktorej lekárnik odmietol vydať lieky na prerušenie tehotenstva s odôvodnením, že je to proti jeho presvedčeniu. Vôbec pritom nebral do úvahy fakt, že liek pacientke predpísal lekár v záujme zachovania jej života, pretože plod v jej tele v deviatom týždni tehotenstva odumrel. "Ten muž nemal žiadnu predstavu o tom, čo všetko prežíva žena, keď príde o bábätko, hoci som mu to všetko vysvetlila. Pred mojou sedemročnou dcérou a piatimi ľuďmi, čo stáli za mnou v rade. Celá táto situácia je pre mňa veľmi komplikovaná, ťažko som sa vyrovnávala s tým, čo som sa dozvedela u gynekológa a zrazu ma začal súdiť nejaký muž v lekárni, ktorý o mne nič nevie," napísala rozhorčená žena na sociálnej sieti.

Keď lekár počas prehliadky nepočul tlkot srdca plodu, predpísal Arteagaovej misoprostol. Tento liek rozťahuje krčok maternice a tým sa z nej uvoľní jej obsah; v prípade tejto pacientky totiž nebol nutný chirurgický zákrok. Otrasenú ženu, ktorá po tejto správe prišla do lekárne v ťažkom psychickom rozpoložení, čakal zo strany lekárnika nemilý útok, ktorý iba zhoršoval jej už tak nepriaznivý zdravotný stav. "Úplne zbytočne som tomu mužovi vysvetľovala, že tehotenstvo musím ukončiť, pretože dieťatko už nežije. Stále mi opakoval, že je to proti jeho viere a etike," krúti hlavou nešťastná Nicole. Nakoniec sa presunula do Phoenixu, kde jej liečivo bez problémov vydali v lekárni, ktorá patrí tej istej spoločnosti.

Zdroj: Youtube/12 News

Diskusia na internete spustila lavínu rôznych názorov. Väčšina žien postoj lekárnika odsúdila, pretože jeho rozhodnutie iba skomplikovalo zložitú situáciu pacientky. Po zverejnení prípadu sa ku všetkému vyjadril aj prevádzkovateľ dotyčnej lekárne, farmaceutická firma Walgreens. "Naša spoločnosť umožňuje lekárnikom, aby sa vzdali plnenia predpisu, proti ktorému majú morálnu námietku," prekvapil svojím vyjadrením hovorca James Graham, ktorý sa Nicole za spôsobené problémy ospravedlnil.

Arizona je jedným zo šiestich štátov v USA, kde je legálne, aby lekárnik odmietol predpisy týkajúce sa antikoncepcie, ak je to v rozpore s jeho náboženským alebo morálnym presvedčením. Prípady, ako je tento, nie sú nezvyčajné, a to napriek tomu, že obhajcovia zdravia sú proti týmto klauzulám o svedomí, pretože môžu obmedziť pacientkam prístup k nevyhnutným liekom v prípade, keď nedokážu nájsť inú lekáreň, ak bývajú vo vidieckej oblasti. O zdraví pacienta by mal rozhodovať lekár a nie lekárnik.